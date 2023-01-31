Обеспечение военнослужащих из Башкирии в зоне СВО поставлено на образцовом уровне

Из Башкирии военнослужащим батальонов имени Героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова, а также мобилизованным доставлена очередная партия гуманитарного груза. С гуманитарным конвоем поехала и съёмочная группа «Башкирского спутникового телевидения». Журналист канала Азат Садреев, оператор Вадим Исламов и водитель Иван Шабрин лично убедились в том, как налажено обеспечение воинов, ознакомились с условиями воинского быта и услышали их слова в адрес жителей республики.

Напомним, Азат Садреев не в первый раз ездит с коллегами на Донбасс. Коллега в интервью агентству «Башинформ» уже рассказывал о своих впечатлениях, встречах, эмоциях во время командировок в ДНР и ЛНР. Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров отметил работу Азата Садреева, а также журналистов информагентства «Башинформ» Азата Гиззатуллина и Олега Яровикова, которые освещали ход специальной военной операции, работу гуманитарных конвоев и восстановление Донбасса.

Подразделения, в которых служат жители республики, располагаются недалеко от линии соприкосновения. Несмотря на опасность обстрела со стороны ВСУ, бойцы получили всё, что они просили в своих заявках.

Военнослужащие из Башкирии подчёркивают, что их обеспечение организовано на высоком уровне. В этом признаются и их сослуживцы из других регионов страны.

Боец с позывным «Кедр» из Саратовской области. Он с другими саратовцами не первый месяц находится на передовой рядом с бойцами из Башкирии. Воин говорит, что подразделение получило важные для них вещи с тридцатью гуманитарными конвоями.

«Гуманитарная помощь, которую присылает Башкирия, всем нам очень нужна. Мы очень благодарны башкирскому краю за то, что не забывает своих воинов. Мы неоднократно становились очевидцами того, насколько неравнодушны жители республики, которые проявляют отзывчивость по отношению к своим землякам. Наше подразделение состоит из военнослужащих Башкортостана и Саратовской области. Мы – братья», ‒ говорит саратовец.

Заявки собирает специальный представитель Башкирии, который отвечает за взаимодействие республики с мобилизованными. Один из них - боец «Лесник». Ему необходимо доехать до расположения башкирских воинов, передать им груз, узнать, что им необходимо привезти с последующим караваном. Время в пути до подразделений может занять весь день, поскольку расстояние огромное, оно может достигать 500 км только в один конец.

«Формируем списки и отправляем в республику. Работа уже отлажена и стала систематической. Многие тут говорят, что Башкирия является лучшей по обеспечению своих представителей на Донбассе. Так оно и есть», ‒ говорит «Лесник».

В составе гуманитарного каравана есть всё: начиная от тёплого белья и заканчивая банями на колёсах и бронированными «Уралами», сообщало ранее информагентство «Башинформ».

«Башкирские воины обеспечены всем. Если нам что-то нужно, мы знаем, что получим всё необходимое ‒ запчасти, генераторы. Мы обращаемся к республике, непосредственно к Радию Фаритовичу (Главе Башкирии Радию Хабирову – прим. ред.), знаем, что наши просьбы будут выполнены и нам всё пришлют», ‒ говорит боец с позывным «Лис».

«В нашем подразделении служат порядка десяти жителей Башкирии, ‒ рассказывает «Муслим». ‒ Мы очень рады, что республика не забывает нас и делает всё, чтобы мы ни в чём не нуждались. Мы знаем, что Глава Башкирии Радий Хабиров всегда держит на контроле вопрос обеспечения. Такое внимание, конечно же, важно для нас».

«Жители Башкирии не забывают своих земляков. Знаем, как в тылу не покладая рук наши жёны, матери и сёстры шьют балаклавы, вяжут носки и плетут маскировочные сети. Привет солнечной Башкирии, моему родному Стерлитамаку! У нас всё есть, спасибо вам!» ‒ добавил боец с позывным «Ленин».

«Рапира», под стать своему позывному – жилистый, подтянутый, с острым взглядом.

«Я кадровый офицер, окончил военное училище. С 18 лет с оружием. Потом вышел на пенсию, работал в охране. Когда объявили частичную мобилизацию, я сразу же пришёл в военкомат и вот я здесь. И таких, как я, тут большинство, все встали на защиту Родины по своему желанию и воле», ‒ говорит «Рапира».