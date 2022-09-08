«Лепесток» для земляка: как воюют с мирным населением на Украине, увидели журналисты из Башкирии

Журналист телеканала БСТ Азат Садреев, его коллега оператор Вадим Исламов и водитель Иван Шабрин совсем недавно вернулись из месячной командировки в Донецкую и Луганскую народные республики. Для них это уже не первая поездка на Донбасс. Наши коллеги в интервью агентству «Башинформ» рассказали о своих впечатлениях, встречах, эмоциях во время командировок в ДНР и ЛНР.

«Во время летней месячной командировки мы много времени провели в Луганской Народной Республике, побывали в городах Рубежное и Северодонецке, которые значительно пострадали от бомбежек ВСУ. В Рубежном до 2014 года проживало более 60 тысяч человек, сейчас там проживает всего 18 тысяч, в основном это пожилые, которым некуда было уезжать. Вся инфраструктура города практически уничтожена, не было электричества, водоснабжения. Питьевой водой и продуктами питания их обеспечивают гуманитарные конвои МЧС России. На освобожденные территории нас сопровождали военные, потому что туда едешь через блокпосты. Командиром группы сопровождения был подполковник народной милиции ЛНР с позывным «Князь». Он сам родом из Рубежного и не был в нем с 2014 года после госпереворота на Украине. В мирное время он работал преподавателем ОБЖ в местном техникуме. Он нам показал, где жил и работал.

Волнительно было наблюдать, как он встречался со своими земляками, увиделся со своей сестрой. Эмоции эти словами не передать. Он уходил из города обычным преподавателем, а вернулся настоящим бойцом. Местные жители показали нам жилые дома, которые ВСУшники обстреливали из танков, уходя из города. Такое ощущение было у жителей, что это доставляет особое удовольствие укронацистам. Много могил прямо во дворах, до кладбища во время обстрелов было просто невозможно доехать. Кушать себе люди готовили прямо возле подъездов, соорудив нехитрые печки из кирпичей. Такую же страшную картину мы наблюдали и в Северодонецке, где разрушено много домов, основная часть которых не подлежит восстановлению. Посетили мы вместе с депутатами Народного совета ЛНР Сергеем Серовым и Зинаидой Наден село Белокуракино, которое не затронуто обстрелами. Зинаида Наден за большой вклад в увековечивание памяти генерал-майора Минигали Шаймуратова и укрепление дружбы и сотрудничества между народами удостоена ордена Салавата Юлаева, а Сергей Серов награжден Почетной грамотой Башкортостана. Эти высокие награды им в Луганске в начале июня вручал Радий Фаритович Хабиров. Жители села ждали своего освобождения 8 лет и со слезами на глазах рассказывали, как к ним издевательски относились украинские солдаты. Теперь там везде российские флаги и флаги ЛНР», - рассказывает журналист Азат Садреев.

Наш коллега отметил, что во всех городах и селах Луганской Народной Республики жители ждут победы и, конечно, хотят жить в составе России.

«У людей появилась надежда, там запускаются производства, ремонтируются социальные объекты, восстанавливается инфраструктура, начинают ходить пассажирские автобусы. В ЛНР, территория которой освобождена от укронацистов, возвращается мирная жизнь, хотя периодически города и села подвергаются обстрелу со стороны ВСУ».