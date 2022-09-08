«Лепесток» для земляка: как воюют с мирным населением на Украине, увидели журналисты из Башкирии

Журналист телеканала БСТ Азат Садреев, его коллега оператор Вадим Исламов и водитель Иван Шабрин совсем недавно вернулись из месячной командировки в Донецкую и Луганскую народные республики. Для них это уже не первая поездка на Донбасс. Наши коллеги в интервью агентству «Башинформ» рассказали о своих впечатлениях, встречах, эмоциях во время командировок в ДНР и ЛНР.
«Во время летней месячной командировки мы много времени провели в Луганской Народной Республике, побывали в городах Рубежное и Северодонецке, которые значительно пострадали от бомбежек ВСУ. В Рубежном до 2014 года проживало более 60 тысяч человек, сейчас там проживает всего 18 тысяч, в основном это пожилые, которым некуда было уезжать. Вся инфраструктура города практически уничтожена, не было электричества, водоснабжения. Питьевой водой и продуктами питания их обеспечивают гуманитарные конвои МЧС России. На освобожденные территории нас сопровождали военные, потому что туда едешь через блокпосты. Командиром группы сопровождения был подполковник народной милиции ЛНР с позывным «Князь». Он сам родом из Рубежного и не был в нем с 2014 года после госпереворота на Украине. В мирное время он работал преподавателем ОБЖ в местном техникуме. Он нам показал, где жил и работал.
Волнительно было наблюдать, как он встречался со своими земляками, увиделся со своей сестрой. Эмоции эти словами не передать. Он уходил из города обычным преподавателем, а вернулся настоящим бойцом. Местные жители показали нам жилые дома, которые ВСУшники обстреливали из танков, уходя из города. Такое ощущение было у жителей, что это доставляет особое удовольствие укронацистам. Много могил прямо во дворах, до кладбища во время обстрелов было просто невозможно доехать. Кушать себе люди готовили прямо возле подъездов, соорудив нехитрые печки из кирпичей. Такую же страшную картину мы наблюдали и в Северодонецке, где разрушено много домов, основная часть которых не подлежит восстановлению. Посетили мы вместе с депутатами Народного совета ЛНР Сергеем Серовым и Зинаидой Наден село Белокуракино, которое не затронуто обстрелами. Зинаида Наден за большой вклад в увековечивание памяти генерал-майора Минигали Шаймуратова и укрепление дружбы и сотрудничества между народами удостоена ордена Салавата Юлаева, а Сергей Серов награжден Почетной грамотой Башкортостана. Эти высокие награды им в Луганске в начале июня вручал Радий Фаритович Хабиров. Жители села ждали своего освобождения 8 лет и со слезами на глазах рассказывали, как к ним издевательски относились украинские солдаты. Теперь там везде российские флаги и флаги ЛНР», - рассказывает журналист Азат Садреев.
Наш коллега отметил, что во всех городах и селах Луганской Народной Республики жители ждут победы и, конечно, хотят жить в составе России.
«У людей появилась надежда, там запускаются производства, ремонтируются социальные объекты, восстанавливается инфраструктура, начинают ходить пассажирские автобусы. В ЛНР, территория которой освобождена от укронацистов, возвращается мирная жизнь, хотя периодически города и села подвергаются обстрелу со стороны ВСУ».
Совсем другая и тревожная обстановка в Донецкой Народной Республике. В Донецк репортерам БСТ пришлось заезжать практически под обстрелами, притом город подвергается им каждый день и фиксируется по 200–300 прилетов снарядов.
«Особенно все активизировалось после поставок вооружения Украине странами НАТО и США. Местные жители уже вроде бы привыкли к постоянным бомбардировкам и по звуку могут определить, с какой стороны летит и какой вид снаряда. Самое страшное, что по Донецку прилетают так называемые противопехотные мины "лепестки". Они калечат взрослых, дети погибают, если на них наступят. Мины "Лепесток", как и другие противопехотные мины, нельзя применять в вооруженных конфликтах, так как они несут опасность гражданским лицам. Соответствующее положение закреплено в конвенции ООН о запрете этого вида оружия, которое Украина подписала. "Лепестки " не имеют механизма самоликвидации и могут лежать годами, пока на них не наступят. Хочу сказать, что "Лепестки" против мирного населения – подлое и чудовищное оружие, применение которого нельзя оправдать. Эти обстрелы лишний раз доказывают, что нынешняя Украина является государством, которое ведет террористическую войну с мирным населением и готово совершать самые жестокие военные преступления», - делится своими воспоминаниями о командировке наш коллега.
Азат Садреев в Донецке встретился и записал большое интервью с Главой ДНР Денисом Пушилиным.
«Денис Владимирович поблагодарил Главу нашей республики и жителей Башкортостана за постоянную помощь и поддержку. Их с Радием Фаритовичем связывает настоящая мужская дружба и он отметил, что такая же братская дружба и между народами Башкортостана и Донбасса. По его словам, гуманитарная помощь, которую оказывает наша республика – она бесценна и люди про это никогда не забудут. Денис Владимирович отметил, что все ждут общей победы над укронацистами, освобождаются города и села и дух народа не сломили за 8 лет».
По словам спецкора БСТ, во время командировки чувствуется общее напряжение и, конечно, присутствует страх, который в свою очередь заставляет человека действовать более разумно.
«Когда стоишь, берешь интервью, а где-то недалеко слышны взрывы, ты понимаешь, что снаряд может прилететь и рядом. Я, конечно, не забывал, что меня дома ждут живым и здоровым мама, супруга, дочка, родные и друзья. Самые тяжелые воспоминания связаны с нашей весенней командировкой, когда шла битва за Мариуполь, мы тогда побывали в селе Безымянное в 10 километрах от города. Там был лагерь для беженцев, и мы видели их лица, их эмоции, многие из них потеряли близких в Мариуполе. Слезы на глазах у мужчин, которые потеряли своих жен и детей – на такое смотреть очень тяжело и ты переживаешь вместе с ними их горе. Там же познакомились с двумя сильными женщинами, которые вывезли из детского дома семейного типа 14 детей. У нас был даже специальный репортаж на БСТ «Дорога жизни», в котором они стали героинями. Одна из них, Виктория Гридина, рассказывала нам, что там, в Мариуполе, погибла под обстрелами ВСУ ее мама в собственной квартире и она ее не смогла даже похоронить. С детьми они прятались в подвале, а из города их на БТРах вывозили российские военные. При этом укронацисты обстреливали автоколонны с мирными жителями, даже те, которые пытались выехать в сторону Украины, отбирали у них автомобили. И когда лично общаешься с людьми, которые на себе испытали все ужасы нацистского режима на Украине, а не читаешь это в соцсетях или видишь по телевизору, ты понимаешь, как им было тяжело и что они пережили», - говорит Азат Садреев.
Оператор Вадим Исламов говорит, что это была тяжелая съемка, особенно когда ты видишь этих маленьких детей, которые ни в чем не виноваты.
«Мы тогда обменялись контактами, приглашали их приехать в Башкортостан. Но уже потом выяснили, что они решили через Беларусь поехать в Польшу. В городе Вроцлав их ждал очень «горячий прием». Полиция под надуманным поводом отобрала детей, которых расселили по возрастам по разным учреждениям, к ним нет доступа. Их оттуда не выпускают, кормят плохо, заставляют детей делать работу, которую должны делать сами работники. Дети подавлены психически, все время плачут. У семьи забрали все вещи: документы, телефоны, деньги, золотые украшения, ключи от машин, ноутбуки, клавиатуры, в общем - все. Трудно сказать сейчас, чем руководствовались наши знакомые, когда поехали в так называемую свободную и толерантную Европу за лучшей жизнью, теперь их обвиняют в насилии над детьми, хотя они их спасли и не бросили, рискуя своими жизнями. Теперь Людмила с мужем просят, чтобы им вернули детей и депортировали из Польши в Россию. Тут, как говорится, без комментариев. Вот так Европа относится к украинским беженцам», - говорит Вадим.
Во время летней командировки ребята уже побывали в самом Мариуполе, увидели, какой там был ад. Там нашли семью, родом из Башкортостана.
«Боевики запрещённого в России „Азова“* взорвали их квартиру. Сами пенсионерки, мать и дочь, чудом остались живы и два месяца прятались от обстрелов в подвалах. В огне сгорели все их вещи и сбережения, на руках остались лишь украинские паспорта с отметкой о месте рождения — Миякинский район и город Уфа. Наталья Ершова и ее 84-летняя мама Пелагея Андреевна два месяца выживали в подвалах, прятались от боевиков, голодали. Теперь они проживают во временной квартире, которую им выделила администрация. Пелагая Андреевна, — инвалид первой группы. У неё нет обеих ног. Наталья Ершова очень хочет вернуться в родной Башкортостан. Не ради себя, ради мамы, которая получила тяжёлую контузию во время взрыва, сломала рёбра. Пожилой женщине срочно нужна реабилитация. Сама Наталья рассказывала нам, что ее поддерживают одноклассники, друзья из республики и они с мамой хотят вернуться на Родину. Мы знаем, что Наталья и ее мама прошли фильтрацию, которая позволяет им покинуть территорию ДНР и попасть в Россию», — рассказал Вадим Исламов.
Наши коллеги говорят, что на обычной машине Пелагею Андреевну до Уфы не довезти. Нужен спецтранспорт и врач для сопровождения. По их словам, власти республики уже в курсе этой истории, поэтому у Натальи и Пелагеи Ершовых появилась реальная перспектива и надежда вернуться на малую родину.
Ребята уверены, что совсем скоро на Донбассе установится мирная жизнь, и вспоминают о своем знакомстве с мамой Таней, которая живет в городе Петровское ЛНР. Один ее сын погиб во время специальной военной операции, старший сын на передовой.
«Она встретила нас как своих родных сыновей, покормила домашней едой и во время разговора рассказала, что, если бы встретила Путина, даже несмотря на то, что у нее погиб один сын, обняла бы президента и сказала бы: "Только не останавливайся, всю эту мразь и нечисть надо добить. Все верят в Россию и в российский народ и ждут победы"».
Азат и Вадим после того, что они вместе пережили, увидели на Донбассе, в один голос говорят, что друг с другом пошли бы в разведку.
«Там мы встретили много настоящих людей, мужчин и женщин. Самое главное, пожалуй, что они не ожесточились, остались людьми в отличие от укронацистов. Нашим ребятам, которые сейчас освобождают Донбасс и территорию Украины от нацистского режима, хотим пожелать только одного: возвращайтесь домой с победой живыми и здоровыми, вас ждут семьи и родные», — сказали коллеги, подытоживая наш местами эмоциональный, честный и откровенный разговор.
Напомним, «Башинформ» уже писал, как живут на Донбассе люди, но в тот раз мы не рассказали о зверствах украинских националистов.
*признан террористической организацией и запрещен в России