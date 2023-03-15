Радий Хабиров и Одес Байсултанов посетили в Бураево новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В селе Бураево Бураевского района завершено строительство и готовится к открытию новый физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в рамках федеральной государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Общая стоимость строительства составила 467,4 млн рублей, площадь ФОКа - 4,3 тысячи квадратных метров.

Сегодня, 15 марта, спортивный объект посетили Глава Башкортостана Радий Хабиров и заместитель министра спорта России Одес Байсултанов.

На первом этаже ФОКа находится универсальный спортивный зал, предназначенный для занятий борьбой, волейболом и баскетболом.

Глава республики и замминистра спорта осмотрели комнаты для тренеров, массажный кабинет, сауну и хамам с душевыми.

В конференц-зале Радий Хабиров и Одес Байсултанов пообщались с тренерами и юными спортсменами и передали баскетбольные мячи для местной баскетбольной команды. Здесь же оборудована комната для игры в шахматы. Во время общения ветераны спорта поблагодарили Главу республики за такой замечательный подарок жителям Бураевского района.

В тренажерном зале мастер-класс для местных ребятишек провел самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин.

«Я бывал во многих спортивных объектах, мне ФОК в Бураево очень понравился, он светлый и просторный. Здесь установлены самые современные тренажеры. Хочу вас поблагодарить, Радий Фаритович, за поддержку нашего вида спорта, за помощь в проведении наших турниров по стронгмену», — отметил Эльбрус Нигматуллин.

Помимо детей в тренажерном зале смогут заниматься и люди старшего поколения. Рядом с ФОКом построены две открытые физкультурные площадки с искусственным покрытием для тренировочных занятий по игровым видам спорта и для тренажёров с резиновым покрытием.

«Мы приехали к вам с чудесным настроением. Мы очень внимательно строили этот замечательный физкультурно-оздоровительный центр. И сегодня вместе с вами разделяем эту радость. Если меня спросят, что такое счастье — это чтобы в каждом крупном сельском населённом пункте у нас были такие замечательные дворцы спорта. Где бурлит жизнь, где дети занимаются спортом, где есть тренеры, где есть спортивные результаты. Мы действительно много строим: и в Уфе большие объекты, и в районах строим большие объекты. Для бураевцев я хочу объявить хорошую новость. Одес Хасаевич, как заместитель министра спорта России, поддержал инициативу бураевцев и окажет содействие в финансировании строительства в Бураево ледового дворца. Я хотел бы сказать особые слова благодарности своему советнику Ридалю Саетову. Он ваш земляк и очень много решал бюрократических вопросов, контролировал строительство. Я считаю, что если каждый так будет заботиться о своей деревне, о своих родных местах, то мы будем вместе развиваться. Поздравляю вас с открытием ФОКа. Это очень хорошее дело, чтобы наши дети и именитые спортсмены в районе имели возможность заниматься любимыми видами спорта. Желаю вам побед, желаю всем заниматься спортом. Всем ветеранам низкий поклон. Спасибо за поддержку! В добрый путь», — сказал Радий Хабиров, обращаясь к жителям Бураево.

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов отметил, что он впечатлен тем, какой ФОК построен в Бураево.

«Не то чтобы я не видел такие объекты. Но чтобы такой функциональный объект в сельской местности — это редко встречается. Надо отдать должное Радию Фаритовичу. Он делает все для развития спорта. Вам повезло. Сегодня мы видим, что этот новый физкультурно-оздоровительный комплекс гостеприимно открыл двери для юных талантов спорта. Надеюсь, что здесь будут заниматься не только будущие чемпионы и профессионалы, но и просто любители спорта. Основной лейтмотив нашей работы — здоровый дух, здоровый образ жизни. Я хотел бы поблагодарить Радия Фаритовича и его дружную команду за такой подход к спорту, за комплексную реализацию программ по всей республике. Спасибо большое и строителям. Это многофункциональный объект, где можно проводить состязания по многим видам спорта. Со своей стороны, мы как министерство спорта России, видим все усилия республики, ценим и дальше будем поддерживать. Раз Радий Фаритович объявил, что я приму участие в строительстве ледового дворца, раз слово дано, то его надо выполнить. Значит, скоро будет еще одна встреча по открытию нового спортивного объекта. Еще раз слова благодарности всем, а жителям Бураевского района желаю здоровья и чтобы наши чемпионаты прославляли не только ваш район и всю республику, но и всю нашу великую страну», — сказал Одес Байсултанов.