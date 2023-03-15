В Уфе прошло заседание оргкомитета Летних игр сурдлимпийцев

Сегодня, 15 марта, в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров и заместитель министра спорта России Одес Байсултанов провели заседание оргкомитета по подготовке и проведению Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Соревнования пройдут на шести площадках, крупнейшие из которых — Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой, спорткомплекс «Динамо» и Дворец спорта. Торжественную церемонию открытия игр планируется провести на «Уфа-Арене», сообщает информагентство «Башинформ».

Летние игры сурдлимпийцев пройдут в столице Башкирии с 23 июля по 2 августа 2023 года. В них примут участие более 2,3 тысячи атлетов.

Открывая заседание, Глава Башкортостана поблагодарил Министерство спорта России за решение провести игры 2023 года в Уфе.

«Наша республика обладает значительным опытом проведения международных соревнований. Мы хорошими темпами развиваем спортивную инфраструктуру, — По поручению Президента России мы построили Центр гимнастики, который носит имя легендарной спортсменки Светланы Хоркиной. Совсем недавно запустили крытый футбольный манеж. Строим гребной канал, Дворец борьбы, Центр фехтования и целый ряд объектов в наших муниципалитетах. Всё это позволяет нам принимать спортивные состязания самого высокого уровня», — отметил Радий Хабиров.

Радий Хабиров добавил, что, несмотря на ограничения участия российских атлетов в ряде международных соревнований, большое количество иностранных государств и спортсменов заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Поэтому предстоящие игры обещают быть представительными.

«За медали в 21 дисциплине будут бороться спортсмены всех регионов страны и дружественных нам государств, — сказал Радий Хабиров. — Со своей стороны мы создадим все необходимые условия, чтобы соревнования прошли на высочайшем уровне, а наши гости могли ближе познакомиться с Башкортостаном».