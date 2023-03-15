В Уфе прошло заседание оргкомитета Летних игр сурдлимпийцев

Сегодня, 15 марта, в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров и заместитель министра спорта России Одес Байсултанов провели заседание оргкомитета по подготовке и проведению Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Соревнования пройдут на шести площадках, крупнейшие из которых — Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой, спорткомплекс «Динамо» и Дворец спорта. Торжественную церемонию открытия игр планируется провести на «Уфа-Арене», сообщает информагентство «Башинформ».
Летние игры сурдлимпийцев пройдут в столице Башкирии с 23 июля по 2 августа 2023 года. В них примут участие более 2,3 тысячи атлетов.
Открывая заседание, Глава Башкортостана поблагодарил Министерство спорта России за решение провести игры 2023 года в Уфе.
«Наша республика обладает значительным опытом проведения международных соревнований. Мы хорошими темпами развиваем спортивную инфраструктуру, — По поручению Президента России мы построили Центр гимнастики, который носит имя легендарной спортсменки Светланы Хоркиной. Совсем недавно запустили крытый футбольный манеж. Строим гребной канал, Дворец борьбы, Центр фехтования и целый ряд объектов в наших муниципалитетах. Всё это позволяет нам принимать спортивные состязания самого высокого уровня», — отметил Радий Хабиров.
Радий Хабиров добавил, что, несмотря на ограничения участия российских атлетов в ряде международных соревнований, большое количество иностранных государств и спортсменов заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Поэтому предстоящие игры обещают быть представительными.
«За медали в 21 дисциплине будут бороться спортсмены всех регионов страны и дружественных нам государств, — сказал Радий Хабиров. — Со своей стороны мы создадим все необходимые условия, чтобы соревнования прошли на высочайшем уровне, а наши гости могли ближе познакомиться с Башкортостаном».
«В целях сохранения соревновательной практики для наших спортсменов мы инициировали проведение этих масштабных состязаний. Уверен, что ответственный подход со стороны Башкортостана позволит провести их максимально хорошо. В этом нет сомнений», — подчеркнул Одес Байсултанов.
Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов раскрыл основные оргмоменты будущих соревнований. Так, в ближайшее время для участников игр, их тренеров и сопровождающих лиц определят, в каких гостиницах они будут проживать, на каком транспорте перемещаться, разработают логистические маршруты. На соревновательных площадках будут работать более 500 судей, 50 сурдопереводчиков и около 200 волонтёров. Кроме того, разработают сайт для размещения контента о подготовке к играм, актуальной информации по результатам состязаний и медальному зачёту.
Президент Общероссийской федерации спорта глухих Дмитрий Ребров рассказал, что в конце прошлого года представители организации обследовали в Уфе спортивные объекты, в которых пройдут игры. Они соответствуют международным требованиям к Сурдлимпийским играм, заверил Дмитрий Ребров.
«Федерация намерена провести яркие масштабные соревнования, которые по уровню будут соответствовать лучшим мировым спортивным форумам. В каждой дисциплине примут участие представители не менее пяти стран», — отметил Дмитрий Ребров.
Дмитрий Ребров затронул несколько других оргвопросов. В их числе — обеспечение сурдлимпийцев спортивной экипировкой. Радий Хабиров рассказал, что в 2023 году на территории особой экономической зоны «Алга» начнёт работать швейная фабрика Zasport, которая сможет изготовить качественную форму для представителей различных дисциплин.
Также предстоит провести большую работу по приглашению зарубежных делегаций. Глава Башкирии поручил министерству внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики организовать взаимодействие в этой части с теми странами, где есть торговые представители региона.
Завершая заседание оргкомитета Радий Хабиров поручил правительству республики представить подробную дорожную карту по подготовке к играм и чётко контролировать её выполнение.