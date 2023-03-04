В Уфе открылся магазин бренда «Zasport»

В Уфе открылся магазин cпортивной и повседневной одежды бренда «Zasport». Он расположился в ТЦ «Планета». Как сообщил гендиректор компании Николай Ступаков, это самый крупный магазин бренда — площадью 200 кв. м. Другие магазины компании находятся в Москве, Сочи, Анапе, Ялте, Челябинске, Нижнем Новгороде и Калининграде.

Специальным гостем нового магазина в первый день его работы стал олимпийский чемпион, шорт-трекист Семен Елистратов. Он рассказал, что лично оценил одежду бренда - с прошлого года носит олимпийскую куртку «почти не снимая — она очень практичная, качественная, легко стирается. Для спортсменов главное в одежде — функциональность, а задача брендов — сделать ее еще и эстетичной», считает олимпиец.

«В уфимском магазине будут представлены все коллекции бренда, в том числе «Красота внутри», которую сделали специально для Уфы и Башкирии, с соответствующими принтами. Сотрудничество с республикой имеет особое значение — здесь в ОЭЗ «Алга» в апреле мы открываем фабрику спортивной одежды. Это производство рассчитано на отшив более 500 тыс. изделий в год. Персонал фабрики составит 320 человек. Мы производим весь спектр спортивной одежды, будем шить для олимпийцев, для профессиональных и любительских команд, для всех ценителей спорта. Рассчитываем на лояльность покупателей к нашим изделиям», - сказал гендиректор ООО «Zasport».

Министр спорта РБ Руслан Хабибов сообщил, что после открытия фабрики в ОЭЗ «Алга» предполагается заключение контракта на пошив формы для одной из сборных Башкирии.

Бренд ZASPORT, созданный дизайнером Анастасией Задориной, с 2012 года разрабатывает экипировку для российских спортивных клубов, федераций и корпораций, с 2017-го является официальным экипировщиком Олимпийской команды РФ. В 2018 году The Wall Street Journal признал форму ZASPORT самой стильной на Олимпиаде в Корее, а в 2022 году Forbes.com назвал экипировку россиян одной из самых модных на XXIV зимних Играх в Китае.

«Ваше предприятие имеет высокие компетенции в швейном производстве, у вас известный бренд. У республики тоже есть большие потребности в вашей продукции, в том числе и в вопросах экипировки наших сборных команд по различным видам спорта. В 2024 году Башкортостан примет форум «Россия - спортивная держава», где фабрика смогла бы провести презентацию и показ своей продукции и спортивной экипировки», - отмечал Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе визита на строительную площадку будущей фабрики.