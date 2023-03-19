Новости Башкортостана и Уфы
76.6
0
81.46
0
73.34
+0.37
-3 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 19:03

Росгвардейцы, участвовавшие в специальной военной операции, вернулись в Уфу

пресс-служба управления Росгвардии по РБ
Фото:пресс-служба управления Росгвардии по РБ

В Уфу из служебной командировки после выполнения боевых задач по защите мирных жителей Донбасса вернулись бойцы Росгвардии. Их встретили начальник управления Росгвардии по РБ генерал-майор полиции Александр Бурдо, ветераны ведомства, родственники и сослуживцы.

«При выполнении служебно-боевых задач сотрудники Росгвардии демонстрируют высокий уровень подготовки и боевого мастерства, действуют четко и профессионально, проявляют истинное мужество и героизм. Я горд тем, что в составе нашего управления служат настоящие сыны Отечества, которые с честью выполнили поставленные задачи. Отдельную благодарность хочу выразить командирам, которые сберегли личный состав», — заявил Александр Бурдо.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, отличившимся бойцам вручили ведомственные награды и внеочередные звания. Теперь их ждет отдых дома, и после восстановления сил они приступят к выполнению своих служебных обязанностей.

пресс-служба управления Росгвардии по РБ
пресс-служба управления Росгвардии по РБ
Фото:пресс-служба управления Росгвардии по РБ
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика