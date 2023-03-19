Росгвардейцы, участвовавшие в специальной военной операции, вернулись в Уфу

В Уфу из служебной командировки после выполнения боевых задач по защите мирных жителей Донбасса вернулись бойцы Росгвардии. Их встретили начальник управления Росгвардии по РБ генерал-майор полиции Александр Бурдо, ветераны ведомства, родственники и сослуживцы.

«При выполнении служебно-боевых задач сотрудники Росгвардии демонстрируют высокий уровень подготовки и боевого мастерства, действуют четко и профессионально, проявляют истинное мужество и героизм. Я горд тем, что в составе нашего управления служат настоящие сыны Отечества, которые с честью выполнили поставленные задачи. Отдельную благодарность хочу выразить командирам, которые сберегли личный состав», — заявил Александр Бурдо.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, отличившимся бойцам вручили ведомственные награды и внеочередные звания. Теперь их ждет отдых дома, и после восстановления сил они приступят к выполнению своих служебных обязанностей.