В России ужесточено наказание за дискредитацию участников СВО

В России ужесточили наказание за дискредитацию вооруженных сил страны и клевету в отношении участников специальной военной операции. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях и УК РФ внесли депутаты Госдумы.

«Наказание по ч.1 ст. 207.3 и ч.1 ст. 280.3 УК РФ увеличивается с 3 до 5 лет. Также вырастет наказание по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия) — с 5 до 7 лет лишения свободы. Максимальный срок лишения свободы — до 15 лет, а штрафы — до 5 млн рублей», — отмечено в сообщении ГД.

Кроме того, штрафы за фейки, направленные против добровольческих батальонов или отдельных лиц, которые выполняют боевые задачи, теперь составляют до 50 тыс. руб. для жителей страны и до полумиллиона рублей — для юрлиц.

Уголовное наказание ждет злоумышленников в случае повторного привлечения к административной ответственности за подобные действия в течение года.