Глава Башкирии встретился с заместителем министра спорта России Одесом Байсултановым

В Башкирию с рабочим визитом прибыл заместитель министра спорта России Одес Байсултанов. Его поездка началась со встречи с Главой республики Радием Хабировым. Кроме того, в рамках визита запланированы первое заседание оргкомитета Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт», а также осмотр нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Бураевском районе.

«Для села очень важны такие объекты. В Башкортостане большая доля сельских жителей – почти 1,7 млн человек. И мы стараемся практически в каждом селе создавать спортивную инфраструктуру», - подчеркнул Глава Башкирии.

В свою очередь, Одес Байсултанов отметил, что в условиях санкционного давления важно развивать спорт на местах. А также поблагодарил Башкирию за высокую организацию всех спортивных событий федерального масштаба.

«Отрадно, что в сельском Бураевском районе открывается такой современный спорткомплекс. В рамках беспрецедентного санкционного давления, которое испытывает российский спорт, в первую очередь надо развивать региональную спортивную инфраструктуру. Чтобы наши жители, спортсмены ни в чём не нуждались и могли полноценно заниматься спортом. Вызывает уважение то, что республика делает в этом направлении.

В Башкортостане планомерно занимаются развитием спорта. Мы как отраслевое министерство это прекрасно видим. И знаем, что если спортивное мероприятие проводят здесь, то оно пройдёт на высочайшем уровне, в этом нет никаких сомнений. Поэтому вам отдельное спасибо за такую многогранную работу», - сказал он.

Как ранее писал «Башинформ», в республике с 23 июля по 3 августа пройдут альтернативные игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт».