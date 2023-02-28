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Вчера, 19:17

Министр спорта Башкирии обсудил в Москве предстоящие в Уфе международные игры сурдлимпийцев

скриншот видео
Фото:скриншот видео

В Башкирии летом 2023 года пройдут международные соревнования «Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт!». Республика примет альтернативные игры сурдлимпийцев с 23 июля по 3 августа. Об этом информагентство «Башинформ» узнало из сообщения министра спорта Башкирии Руслана Хабибова в телеграм-канале.

Руслан Хабибов написал, что обсудил с заместителем министра спорта России Одесом Байсултановым ход подготовки к спортивному празднику. По словам Руслана Хабибова есть много рабочих вопросов. Скоро начнёт работу общий оргкомитет мероприятия. 

Автор:Эдуард Кускарбеков
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