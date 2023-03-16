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Сегодня, 17:49

В двух городах Башкирии открылись филиалы штаба формирования новых добровольческих батальонов

В городе Дюртюли заработал филиал штаба формирования новых добровольческих батальонов. Он расположен по адресу: переулок Марии Якутовой, 4. Телефоны для справок: 8 987 047 28 75; 8 937 840 01 12.

Кроме того, открыт филиал в Стерлитамаке. Отделение штаба находится на улице Худайбердина, 118. Номер для связи: 8 917 462 89 17 и 8 917 426 43 86.

В штабах идет запись жителей республики, которые хотят вступить в батальоны имени Даяна Мурзина и «Северные амуры». Как ранее сообщал «Башинформ», в «Северные амуры» идет прием добровольцев в возрасте до 50 лет, в отряд имени Даяна Мурзина принимают мужчин в возрасте 50+. Инициатором формирования батальонов выступил ветеран боевых действий Борис Гордеев. На данный момент более 250 жителей республики выразили желание принять участие в СВО в составе новых отрядов. Среди них и бывший «шаймуратовец» Гукас Мкртчян с позывным «Шах», который вернулся домой по причине достижения предельного возраста пребывания на воинской службе. Теперь у него вновь появилась возможность вступить в ряды военнослужащих.

Также «Башинформ» писал о том, что бывший участник СВО Ильгиз Султанмуратов с позывным «Уршак» в своих соцсетях объявил о наборе добровольцев в отряд «Ватан». Особое внимание он уделил тем, кто скоро должен демобилизоваться из армии. Костяк спецподразделения составят бойцы с военным опытом, прошедшие «горячие точки»  и конфликты.

Автор:Ляйсан Закирова
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