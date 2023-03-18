В Башкирии в два раза увеличена субсидия для работников культуры

В Башкортостане в два раза увеличена субсидия для участников республиканской программы «Земский работник культуры». В 2023 году 30 работников культуры на селе и в малых городах региона получат не по 500 тысяч, а по 1 миллиону рублей на улучшение жилищных условий.

Об этом на пленарном заседании третьего форума «Арт-Курултай» сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров. Он предложил министерству культуры республики рассмотреть возможность потратить 1 млн руб. не только на улучшение жилищных условий, но и на покупку автомобиля.