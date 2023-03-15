Радий Хабиров встретился в Бураево с семьей погибшего в СВО Ильнура Имаева

Имаев Ильнур Фирдависович родился 7 октября 1981 года в деревне Алдарово Бураевского района.

С 1988 по 1998 годы обучался в Азяковской средней школе.

В 2000 году окончил Бирский кооперативный техникум, получил специальность бухгалтера-экономиста.

Осенью 2000 года был призван в вооруженные силы РФ, службу прошел в зоне вооруженного конфликта Абхазии и Грузии, с честью выполнив свой воинский долг, был уволен в запас рядовым.

После службы в армии работал вахтовым методом на севере. Одним из первых в сентябре 2022 года был мобилизован для участия в специальной военной операции. Погиб 11 декабря 2022 года.

За мужество и героизм посмертно награжден орденом генерала Шаймуратова.