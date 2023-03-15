Радий Хабиров встретился в Бураево с семьей погибшего в СВО Ильнура Имаева

Сегодня в селе Бураево Бураевского района Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил семью погибшего участника СВО — рядового Ильнура Имаева.
Во время общения с родителями героя Фирдавис Салиховичем, Гульфиной Гафуровной, супругой Лейсан Рауильевной и дочерьми Линизой и Аделиной Глава республики выразил им искренние слова соболезнования. Он также отметил, что республика обязательно поможет в воспитание детей погибшего бойца.
«Администрации района я поручаю принять меры по увековечению памяти Ильнура, быть на постоянной связи с его семьей, помогать решать все бытовые вопросы и другие проблемы. Родителям нашего погибшего парня я предлагаю пройти курс лечения и реабилитации в Республиканском кардиоцентре. Память о вашем сыне, муже и отце всегда будет жить в наших сердцах, как и о всех наших погибших ребятах, с честью выполнивших свой воинский долг», — сказал Радий Хабиров.
Имаев Ильнур Фирдависович родился 7 октября 1981 года в деревне Алдарово Бураевского района.
С 1988 по 1998 годы обучался в Азяковской средней школе.
В 2000 году окончил Бирский кооперативный техникум, получил специальность бухгалтера-экономиста.
Осенью 2000 года был призван в вооруженные силы РФ, службу прошел в зоне вооруженного конфликта Абхазии и Грузии, с честью выполнив свой воинский долг, был уволен в запас рядовым.
После службы в армии работал вахтовым методом на севере. Одним из первых в сентябре 2022 года был мобилизован для участия в специальной военной операции. Погиб 11 декабря 2022 года.
За мужество и героизм посмертно награжден орденом генерала Шаймуратова.