Названы победители конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации РБ»

10 марта в Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова прошла торжественная церемония закрытия республиканского профессионального конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации Республики Башкортостан» и проводимого в рамках конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации с обучением на родном языке».

В конкурсе приняли участие 91 педагог дошкольной образовательной организации из 55 муниципалитетов республики. Победителем стала воспитатель детского сада «Ласточка» с. Жуково Уфимского района Арина Бакиева. В конкурсе «Педагог года дошкольной образовательной организации с обучением на родном языке» победителем стала старший воспитатель Полилингвального детского сада № 202 Уфы Гульсина Ишбаева.

Победителю республиканского конкурса предстоит защитить честь республики во всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России», который пройдёт осенью 2023 года в Волгограде.