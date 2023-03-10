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Вчера, 19:48

Названы победители конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации РБ»

Айрат Нурмухаметов
Фото:Айрат Нурмухаметов

10 марта в Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова прошла торжественная церемония закрытия республиканского профессионального конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации Республики Башкортостан» и проводимого в рамках конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации с обучением на родном языке».

В конкурсе приняли участие 91 педагог дошкольной образовательной организации из 55 муниципалитетов республики. Победителем стала воспитатель детского сада «Ласточка» с. Жуково Уфимского района Арина Бакиева. В конкурсе «Педагог года дошкольной образовательной организации с обучением на родном языке» победителем стала старший воспитатель Полилингвального детского сада № 202 Уфы Гульсина Ишбаева.

Победителю республиканского конкурса предстоит защитить честь республики во всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России», который пройдёт осенью 2023 года в Волгограде.

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