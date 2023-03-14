Рост объема инвестиций в экономику Башкирии по итогам 2022 года составил 5,9%

Объем инвестиций в экономику Башкортостана по итогам 2022 года вырос на 5,9 процента и достиг 512,4 млрд рублей. Темпы роста превышают среднероссийские.

«Положительную динамику по инвестициям мы удерживаем с 2019 года. За последние четыре непростых года инвестиции выросли на 40,2 процента – это самый высокий прирост в Приволжском федеральном округе. Мы много работаем над тем, чтобы создавать комфортные условия для бизнеса – территории опережающего развития, ОЭЗ, промышленные и индустриальные парки. Продумываем программы поддержки, льготы и преференции», - написал Глава Башкортостана Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях.

По объему инвестиций Башкортостан сохранил второе место в Приволжском федеральном округе.

Напомним, республика два года подряд занимает пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, который ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Ранее «Башинформ» сообщал, что за 2022 год на «Инвестчасах» только по линии промышленности рассмотрено 27 новых инвестиционных проектов с планируемым объемом инвестиций более 76 млрд рублей.