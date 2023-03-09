В Башкирии более 70% объема отгруженной промпродукции дают предприятия обрабатывающих производств

В структуре промышленного производства республики более 70% объема отгруженной продукции приходится на деятельность предприятий обрабатывающих производств. Ведущими отраслями данного сегмента промышленности являются химия и нефтегазохимия, электроэнергетика, машиностроение и металлургия.

Объем отгруженных товаров в промышленном производстве по итогам 2022 года достиг 2,2 трлн. рублей и вырос за 5-летний период более, чем на четверть, - сказал сегодня на расширенной коллегии министерства промышленности, энергетики и инноваций республики глава ведомства Александр Шельдяев.

«В 2 раза выросли объемы производства предприятий лесопромышленного комплекса, в 1,5 раза объемы выпуска продукции легкой промышленности что, во многом, обусловлено республиканской поддержкой в виде субсидирования затрат на закуп техники и оборудования. Устойчиво развиваются предприятия оборонно-промышленного комплекса, обеспечивающие исполнение государственного оборонного заказа. Поставленная Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным задача по увеличению доли производства продукции гражданского и двойного назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса системно исполняется, в разрезе предприятий такая доля уже превысила 50%», - сказал Александр Шельдяев.

По его словам, планомерно увеличиваются объемы отгруженной местными производителями продукции для нужд крупных интегрированных структур. К примеру, 47 предприятий поставили для нужд «Газпрома» продукцию по импортозамещающей номенклатуре на сумму более 30 млрд рублей.

За 2022 год на «Инвестчасах» по линии промышленности рассмотрено 27 новых инвестиционных проектов с планируемым объемом инвестиций более 76 млрд рублей.

Александр Шельдяев рассказал о крупных инвестпроектах, которые были завершены в прошлом году. «Полиэф» увеличил производительность действующего производства ПЭТ до 4 т/час с использованием технологии переработки вторичного полимера» с общим объемом инвестиций более 4 млрд рублей. На «Салаватстекло» была запущена новая линия по производству листового стекла. Объем инвестиций составил 3,9 млрд рублей.

Предприятие «Фармстандарт-УфаВИТА» запустило производство препарата «Фактор свертываемости крови VIII» с объемом инвестиций 1,57 млрд. рублей. Министр отметил, что в этом году работа по реализации крупных инвестиционных проектов продолжается.

«Газпром нефтехим Салават» реализует 3 инвестиционных проекта: «Строительство производства технической серы» с объемом инвестиций более 10,6 млрд рублей (завершение проекта ожидается во втором квартале 2023 года), «Реконструкция очистных сооружений» с объемом инвестиций более 10,4 млрд рублей (срок завершения проекта – 2023 год) и проект «Реконструкция установки каталитического риформинга бензина Л-35/11-1000 с увеличением мощности по сырью с 1 млн т/год до 2 млн т/год». Объемом инвестиций составляет более 7,3 млрд рублей (проект планируется завершить в 2024 году).

Предприятием «Башнефть» в республике реализуется 6 инвестиционных проектов, наиболее крупные из них это реконструкция комплекса по производству ароматических углеводородов в филиале «Уфанефтехим» с объемом инвестиций в проект более 7 млрд рублей, строительство установки замедленного коксования и восстановление установки «Гидрокрекинг». Общий объем инвестиций составляет более 63,5 млрд. рублей.

Продолжается реализация двух крупнейших инвестиционных проектов предприятием «Башкирская медь»: «Юбилейное» с общим объемом инвестиций 52 млрд. рублей со сроком реализации 2007-2026 гг. (на данный момент освоено 23,5 млрд рублей) и «Подольское», общий объем инвестиций которого составляет 55,6 млрд рублей. Срок реализации проекта 2019-2032 гг. (на данный момент освоено более 2,2 млрд рублей).

На предприятии «Кумертауское авиационное производственное предприятие» («КумАПП») реализуется проект «Модернизация вертолета Ка-32А11ВС». Проект планируется завершить в 2027 году. Общая стоимость проекта составляет около 3 млрд. рублей.