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Вчера, 14:43

Путин подписал закон о наказании до 7 лет лишения свободы за фейки о добровольцах СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции на Украине и за распространение фейков о них. Соответствующий документ опубликован. Закон, принятый Госдумой 14 марта и утвержденный Советом Федерации на следующий день, вносит изменения в Уголовный кодекс. В частности, ужесточается наказание за дискредитацию использования Вооруженных сил за рубежом (статья 280.3). Поправки не только вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, но и поднимают порог наказания по всей статье до 7 лет лишения свободы (вместо 5).  

 

 

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