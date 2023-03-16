Период службы добровольцев в зоне СВО приравняют к трудовому стажу

Работники из Башкирии, выбравшие службу в добровольческих батальонах, могут рассчитывать, что время их пребывания в зоне специальной военной операции будет считаться трудовым стажем. Соответствующие изменения в законодательстве приняли депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении. То есть теперь период пребывания в добровольческих формированиях будет засчитан в трудовой стаж.

Норма поддержки стала поправкой ко второму чтению законопроекта об увеличении до 2 млн рублей страховой выплаты семьям погибших из‑за несчастного случая на производстве. В настоящее время в случае смерти застрахованного лица размер единовременной страховой выплаты на семью составляет 1 млн рублей, говорится в пояснительной записке.

«Несмотря на инфляционные процессы в РФ, указанный размер единовременной страховой выплаты остается неизменным с 2014 года», — говорится в документе.

Напомним, Госдума приняла ряд и других мер, направленных на поддержку военнослужащих в СВО. Как сообщало информагентство «Башинформ», они касаются восстановления накоплений для жилищного обеспечения на специальных именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы, которые заключили новый контракт о прохождении военной службы.