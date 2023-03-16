Герои и дисциплина в строю: Госдума рассмотрела новые законы по СВО

Военнослужащие получат дополнительные меры поддержки. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий восстановить сбережения участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, подписавших новый контракт о прохождении военной службы. Более подробнее об этом и других инициативах парламента в материале информагентства «Башинформ».

Ипотека

«Речь идёт о восстановлении накоплений для жилищного обеспечения на специальных именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы, которые заключили новый контракт о прохождении военной службы, вне зависимости от причин увольнения в то время, когда они проходили военную службу ранее. Это позволит восстановить права военнослужащих в отношении жилищного обеспечения», — говорит первый заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов.

Также для всех участников СВО будут обязательны все страховые выплаты. Закон об этом парламентарии приняли во втором и третьем чтении. Уточняется, что срок принятия решения о выплате страховой суммы со дня получения документов должен составлять 30 дней. Отказать военнослужащим в выплатах могут, если суд обнаружил, что застрахованный умышленно причинил вред своему здоровью или находился в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении.

Герои России

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в законодательство, согласно которым ежемесячная денежная выплата героям Советского Союза и Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, героям Социалистического Труда, героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, а также членам семей погибших и умерших героев будет назначаться автоматически с даты присвоения звания.

«Герои, которые ценой своей жизни делают все, чтобы наша страна была сильной, благополучной, а также их семьи должны без проволочек, в беззаявительном порядке получать положенные им выплаты», — отметил спикер парламента Вячеслав Володин.

По законопроекту, героям и полным кавалерам ордена Славы ежемесячная денежная выплата составляет более 83 тыс. рублей. Выплата героям Социалистического Труда, Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы составит более 61 тыс. рублей ежемесячно.

Для получения выплат героям или членам их семей надо обратиться в Фонд пенсионного и социального страхования и предоставить заявление и необходимые документы. Согласно проекту закона, сведения о присвоении звания Героя будут направляться в СФР органами, представляющими президенту РФ лицо к награде. Это должно будет происходить не позднее пяти рабочих дней со дня получения им звания. Если в СФР уже есть платежные реквизиты (человек получает пенсию), выплаты будут приходить по ним. Ели же их нет, то у Героя или его родственников попросят заявление с реквизитами.

Напомним, с 1 февраля 2023 года ежемесячные выплаты увеличились на 11,9%.

Дисциплина

Также депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона «О некоторых особенностях применения дисциплинарного взыскания — дисциплинарный арест в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время». Речь в данном случае идёт об особенностях применения к военнослужащим дисциплинарного взыскания в период мобилизации. В частности, законопроектом предлагается наделить командиров воинских частей и начальников органов военной полиции Вооружённых Сил РФ полномочиями по применению дисциплинарного ареста без судебного решения. Санкции коснутся совершивших грубые дисциплинарные проступки прапорщиков и мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов, проходящих военную службу по контракту, а также мобилизованных.

«В настоящее время гарнизонные военные суды находятся на значительном удалении от мест дислокации войск, привлекаемых к участию в боевых действиях. Такое состояние дел недопустимо, особенно в военное время, когда неукоснительное соблюдение воинской дисциплины является одним из основных залогов успешного выполнения боевой задачи», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, в первом чтении принят законопроект, в соответствии с которым контрактники и мобилизованные, находящиеся под дисциплинарным арестом, не получат денежное довольствие и дополнительные выплаты за период отбывания наказания.

Башкортостан

В Башкирии по указу Главы республики Радия Хабирова действуют более 30 мер поддержки, касающихся участников специальной военной операции и их семей. Радий Хабиров заверил, что для спокойствия воинов за своих близких республика обязуется взять их под особую защиту.

В том числе Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение, в котором предусмотрены десять мер поддержки в сфере образования семьям граждан, принимающих участие в СВО. Например, дети участников добровольческих батальонов и мобилизованных посещают детсады бесплатно. Малыши, которые достигли полуторагодовалого возраста, направляются в детсады без очереди. Также поддержка республики касается освобождения от оплаты за дополнительные занятия и за занятия в кружках и секциях, бесплатное предоставление детского питания детям до трёх лет, обеспечение учащихся 5-11 классов и студентов колледжей горячим питанием, предоставление бесплатного проезда школьникам в учебный период на общественном городском транспорте, предоставление студентам колледжей и вузов места в общежитии, предоставление бесплатных путёвок в детские оздоровительные лагеря и санатории.

В Башкирии разработан законопроект о возможности приобретения квартир через Фонд развития жилищного строительства ниже рыночной стоимости. Такое право предоставляется независимо от уже имеющейся жилплощади. Объекты строятся в Уфе и ряде других муниципалитетов республики. Кроме того, смягчены условия программы «Жилстройсбережения». Участники СВО получили возможность снять средства со своего вклада вместе с бюджетной премией до окончания действия договора накопления. Военнослужащим и их семьям предоставляются кредитные каникулы по ранее оформленным потребительским и ипотечным кредитам. Они оформляются на срок мобилизации или период, на который заключен контракт.

С 1 января 2023 года участников СВО либо их жён или одного из родителей освободят от уплаты транспортного налога за 2022 год.

Также для участников СВО из Башкирии или их семей предусмотрена компенсация части затрат на газификацию индивидуального жилого дома. Кроме того, воины освобождены от уплаты услуг по вывозу мусора. Данное решение принял каждый регоператор, который работает на территории республики.

Добавим, Госсобрание Башкирии приняло закон «О внесении изменений в статьи 2 и 12 Закона РБ «О регулировании лесных отношений в Республике Башкортостан». Документ подписан Главой Башкирии и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, вдовы либо родители, усыновители погибших бойцов, имеющие земельные участки в населённых пунктах для жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, получат преимущественное право заготовки древесины для собственных нужд.

Напомним, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Уфе Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о том, как республика поддерживает участников СВО, и первоочередных задачах в этом направлении.

«Мы приняли целый комплекс мер поддержки, их 33. Это бесплатное питание для школьников, бесплатный проезд, освобождение от платы за детсады, от транспортного налога и другие меры. Я лично поддерживаю контакты со многими родителями военнослужащих, их женами. Есть и погибшие, у которых остались дети, мы берем такие ситуации на личный контроль», — сказал Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Вам спасибо за то, что вы делаете в рамках поддержки СВО. За то, что так близко к сердцу принимаете поддержку семей наших парней, которые защищают интересы нашей страны, наших людей на новых территориях. Это чрезвычайно важные вещи. Люди очень тонко чувствуют эту поддержку. Вопрос часто заключается не только в материальной поддержке, хотя она лежит в основе, но и во внимании в моральной поддержке. Это чрезвычайно важно. Это мотивация, которая крайне необходима. Люди должны чувствовать, что страна с ними, поддерживает их и понимает ту роль и ту миссию, которую они выполняют в рамках специальной военной операции», — отметил Владимир Путин.