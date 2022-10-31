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31 Октября , 10:08

В Башкирии мобилизованные участники программы жилстройсбережений получат дополнительные льготы

Власти Башкирии предоставили дополнительные льготы мобилизованным участникам программы «Жилстройсбережения».

Они смогут досрочно снять накопления с начисленной из бюджета премией. Им дано право «заморозить» участие в программе без каких-либо штрафных санкций, после демобилизации накопления можно будет возобновить. Об этом сообщили в минфине РБ.

Заявку могут подать также супруги и родители мобилизованных.

Программа жилстройсбережений в Башкирии работает с 2014 года. Жители республики по ней могут открыть накопительный вклад в одном из банков-партнеров и регулярно делать взносы. При этом республиканский бюджет начисляет премию в размере до 30% в месяц на каждый взнос. С учетом премии эффективная ставка по вкладу достигает 21% годовых. Через 3-6 лет участники программы могут оформить льготный ипотечный кредит по ставке от 5,2%, используя средства вклада как первоначальный взнос.

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