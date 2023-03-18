В Уфе в мае пройдет книжная ярмарка «Китап-байрам»

В Уфе впервые пройдет Международная книжная ярмарка «Китап-байрам», сообщил Радий Хабиров, выступая на пленарном заседании Арт-Курултая. Мероприятие организуется на 26-28 мая на Советской площади

По словам Главы Башкортостана, ее надо будет сделать максимально содержательной, интерактивной. На выставке будет представлена национальная литература и периодика. В ней примут участие крупнейшие издательства, книжные магазины, модельные библиотеки. В работе выставки примут участие писатели, художники, драматурги и искусствоведы.

Радий Хабиров отметил, что с предложением провести ярмарку выступил Союз писателей Башкортостана. Он также добавил, что историческое здание, в котором размещается организация, будет отремонтировано.