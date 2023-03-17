Радий Хабиров принял участие в окружном совещании по реализации прорывных проектов

17 марта в Самаре Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в окружном совещании с руководителями регионов ПФО, которое провели заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Полномочный представитель Президента страны в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Участники подвели итоги реализации прорывных проектов в рамках института кураторства федерального округа, который создали по инициативе главы государства Владимира Путина. Вице-премьер отметил, что это даёт качественно иной уровень понимания проблем регионов, укрепляет единство проводимой в стране политики регионального развития.

Дмитрий Чернышенко отметил, что по итогам 2022 года Приволжский федеральный округ занял четвёртое место в России по уровню достижения плановых показателей.

«Проекты, которые реализуют в рамках института кураторства, уже приносят ощутимый социально-экономический эффект. По итогам 2022 года в округе в рамках этих проектов создали свыше 22 тысяч рабочих мест, а суммарный объём частных инвестиций составил 165 млрд рублей, — отметил Дмитрий Чернышенко. — Текущие ограничения привели к необходимости корректировки планов, проведения аудита перечня проектов и проработки новых в контексте общероссийского подхода. Это прежде всего импортозамещение и достижение по поручению Президента Владимира Путина технологического суверенитета».

Заместитель Председателя Правительства России также обратил внимание на научно-технологическое развитие ПФО.

«Регионы Приволжского федерального округа продемонстрировали сравнительно высокие результаты в рамках Национального рейтинга научно-технологического развития. Среди лидеров рейтинга — субъекты, специализирующиеся на нескольких высокотехнологичных отраслях. Это Башкортостан и Татарстан, Ульяновская область. Необходимо в каждом регионе развивать площадки кооперации научных организаций, вузов и бизнес-структур», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

По итогам совещания регионы должны в срок до 5 мая провести аудит проектов, при необходимости внести дополнения в их перечень, а также определить подтверждённые источники финансирования. Ключевая задача — обеспечить стабильный прирост инвестиций, новых рабочих мест, рост экономики субъектов и округа в целом.

Как ранее сообщал «Башинформ», в республике реализуют семь прорывных проектов, в числе которых — строительство межвузовского студенческого кампуса, создание карбоновых полигонов, формирование кластера беспилотной авиации, инфраструктурное развитие Башкирского Зауралья и расширение транспортной сети Уфы.