И.о. главы Чукотки стал экс-депутат парламента Башкирии Владимир Кузнецов

Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, экс-депутата Госсобрания Башкирии. Об этом сообщается в телеграм-канале «Подслушано в Башкирии».

Ранее Владислав Кузнецов возглавлял в Башкирии предприятие «Полиэф» и был депутатом республиканского парламента пятого созыва от «Единой России».

Последнее место работы Кузнецова - первый заместитель председателя правительства ЛНР.

В свою очередь, главу региона Романа Копина освободили от должности по собственному желанию. Он руководил Чукотским автономным округом с 2008 года.