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Сегодня, 11:26

Мобилизованные из Башкирии вернулись на побывку домой

Резеда Шангареева
Фото:Резеда Шангареева

Очередная партия мобилизованных из Башкирии, участвующих в специальной военной операции, вернулась на побывку домой.

«С этого полка это уже пятая партия отпускников. Глава республики Радий Хабиров выделяет необходимую технику, которая забирает ребят с территории СВО и затем также отвозит их обратно, - рассказал журналистам советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов. - Наши  земляки воюют отважно, от командования только положительные отзывы. Все у нас нормально, ребята выполняют боевые задачи». 

Среди тех, кто вернулся на родину, спустя полгода, в краткосрочный отпуск - директор национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Марат Зулькарнаев.

Напомним, в январе этого года он организовал в зоне СВО библиотеку и музей. 250 книг по истории Великой Отечественной войны ему передали коллеги. Экспозиция музея, организатором которой выступил Марат Зулькарнаев, также посвящена военной истории и культуре народов нашей республики, информировал тогда «Башинформ».

«С ребятами все нормально, каждый выполняет свою боевую задачу, все хорошо. В планах - сначала, конечно, отдохнуть с семьей, близкими и друзьями. Соскучился по родной земле. Есть планы относительно работы. Планирую встретиться с коллегами. Поговорим, обсудим, куда дальше двигаться. У меня есть новые идеи», - отметил Марат Зулькарнаев и добавил, что на родине его встретили самый главный человек - маленькая дочь и семья. 

Как подчеркнул, в свою очередь, приехавший на побывку в Башкирию другой мобилизованный, позывной «Кардан», важно, что не доходит до кровопролития. 

«Приехал отдохнуть, семью повидать и возвращаться обратно. Главное, не доходит до кровопролития. Бывают случаи всякие, а так все хорошо», - рассказал он. 

Аналогичные планы и другого отпускника - отдохнуть, сделать кое-какие дела и собираться назад.

«Отпуск короткий, все надо успеть. Полгода не был дома, с 27 сентября. Часто вспоминаю родной дом. Очень много тех, кто служит из Башкирии. Мы вместе, все дружно держимся», - рассказал участник СВО с позывным «Муха».

Остается только добавить, что российский военный журналист Александр Сладков готовит сейчас специальный репортаж на «Вести недели», в котором расскажет о службе военнослужащих из Башкирии в СВО. Спецрепотаж можно будет посмотреть сегодня на телеканале «Россия-1», 20:00.

12+

Резеда Шангареева
Резеда Шангареева
Резеда Шангареева
Резеда Шангареева
Резеда Шангареева
Резеда Шангареева
Резеда Шангареева
Резеда Шангареева
Фото:Резеда Шангареева
Автор:Вероника Никитина
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