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Вчера, 16:50

Абитуриенты из Башкирии могут поступить в ГИТИС по целевым направлениям

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Ректора ГИТИСа Григорий Заславский рассказал, что их учебное заведение также ведет прием студентов по целевому обучению. После окончания театрального вуза выпускники возвращаются работать в свои регионы, в учреждения культуры. По его словам, ГИТИС также участвует в софинансировании постановки спектаклей выпускниками вуза в региональных театрах.

«В ГИТИСе учатся и студенты из Башкортостана. Для нас важным становится сегодня отобрать самых талантливых, а постараться, чтобы они после обучения возвращались в свои регионы, воспринимая это не как ссылку, а как успех. И надеюсь, что в Башкортостане поддержат наших выпускников, предложив им хорошую работу и жилье», - сказал Григорий Заславский.

В рамках третьего форума «Арт-Курултай» также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между министерством культуры Башкортостана и ГИТИСом.

Автор:Азат Гиззатуллин
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