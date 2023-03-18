Абитуриенты из Башкирии могут поступить в ГИТИС по целевым направлениям

Ректора ГИТИСа Григорий Заславский рассказал, что их учебное заведение также ведет прием студентов по целевому обучению. После окончания театрального вуза выпускники возвращаются работать в свои регионы, в учреждения культуры. По его словам, ГИТИС также участвует в софинансировании постановки спектаклей выпускниками вуза в региональных театрах.

«В ГИТИСе учатся и студенты из Башкортостана. Для нас важным становится сегодня отобрать самых талантливых, а постараться, чтобы они после обучения возвращались в свои регионы, воспринимая это не как ссылку, а как успех. И надеюсь, что в Башкортостане поддержат наших выпускников, предложив им хорошую работу и жилье», - сказал Григорий Заславский.

В рамках третьего форума «Арт-Курултай» также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между министерством культуры Башкортостана и ГИТИСом.