Предприятия Башкирии заключили экспортные соглашения с компаниями Ирана на 5 млн долларов

В ходе делового визита в Иран, организованного в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», компании Башкортостана заключили соглашения на общую сумму порядка 5 млн долларов.

Предприятия республики достигли договоренностей об оказании услуг в сфере бурения нефтяных и газовых скважин, поставок смазочных материалов, промышленного оборудования и приборов, оборудования для нефте- и газодобычи, пиломатериалов, каркасов и готовой мебели, молочной продукции, зерновых культур, кукурузы, чечевицы, подсолнечного масла.

«Визит предприятий Башкортостана в Исламскую Республику Иран получился очень продуктивным. За 3 дня 75 представителей 30 республиканских компаний провели более 250 встреч с иранскими партнерами и по возвращении в республику проработают детали контрактов для дальнейшего установления сотрудничества», - рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева.

Иранские предприятия выразили заинтересованность в услугах, оказываемых башкирскими компаниями в сфере разведки и бурения горизонтальных и наклонно-направленных нефтяных и газовых скважин, расходомеров для портового оборудования производства предприятий республики. Иранская сторона, в свою очередь, готова поставлять в Башкортостан беспилотные летательные аппараты для проведения химической обработки посевных площадей, комплекты оборудования для птицеводства, сухофрукты, орехи, сладости.

Помимо этого, предприятия Ирана планируют принять участие в 31-й международной специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии-2023», которая состоится в Уфе с 23 по 26 мая текущего года. В ответ делегация Республики Башкортостан планирует презентовать промышленные достижений региона на 5-й международной выставке экспортных возможностей Исламской Республики Иран Iran Expo 2023, которая пройдет в Тегеране с 7 по 10 мая текущего года.

Ранее «Башинформ» сообщал, что с 11 по 14 марта состоялся визит официальной делегации республики в Иран под руководством Главы Башкортостана Радия Хабирова.

По итогам 2022 года Исламская Республика занимает 12 место во внешнеторговом обороте Республики Башкортостан.