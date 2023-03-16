Новости Башкортостана и Уфы
75.75
+0.55
80.88
+0.36
73.04
-0.65
-4 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Сегодня, 13:22

Предприятия Башкирии заключили экспортные соглашения с компаниями Ирана на 5 млн долларов

Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы Башкортостана
Фото:Азат Мухамедьянов / пресс-служба Главы Башкортостана

В ходе делового визита в Иран, организованного в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», компании Башкортостана заключили соглашения на общую сумму порядка 5 млн долларов.

Предприятия республики достигли договоренностей об оказании услуг в сфере бурения нефтяных и газовых скважин, поставок смазочных материалов, промышленного оборудования и приборов, оборудования для нефте- и газодобычи, пиломатериалов, каркасов и готовой мебели, молочной продукции, зерновых культур, кукурузы, чечевицы, подсолнечного масла.

«Визит предприятий Башкортостана в Исламскую Республику Иран получился очень продуктивным. За 3 дня 75 представителей 30 республиканских компаний провели более 250 встреч с иранскими партнерами и по возвращении в республику проработают детали контрактов для дальнейшего установления сотрудничества», - рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева.

Иранские предприятия выразили заинтересованность в услугах, оказываемых башкирскими компаниями в сфере разведки и бурения горизонтальных и наклонно-направленных нефтяных и газовых скважин, расходомеров для портового оборудования производства предприятий республики. Иранская сторона, в свою очередь, готова поставлять в Башкортостан беспилотные летательные аппараты для проведения химической обработки посевных площадей, комплекты оборудования для птицеводства, сухофрукты, орехи, сладости.

Помимо этого, предприятия Ирана планируют принять участие в 31-й международной специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии-2023», которая состоится в Уфе с 23 по 26 мая текущего года. В ответ делегация Республики Башкортостан планирует презентовать промышленные достижений региона на 5-й международной выставке экспортных возможностей Исламской Республики Иран Iran Expo 2023, которая пройдет в Тегеране с 7 по 10 мая текущего года.

Ранее «Башинформ» сообщал, что с 11 по 14 марта состоялся визит официальной делегации республики в Иран под руководством Главы Башкортостана Радия Хабирова.

По итогам 2022 года Исламская Республика занимает 12 место во внешнеторговом обороте Республики Башкортостан.

Автор:Азат Гиззатуллин
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика