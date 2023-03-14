Тегеран - 2023: Башкирия и Иран открывают новые окна возможностей

Исламская Республика Иран становится одним из ключевых союзников России в политическом и экономическом плане. При этом российская и иранская экономики идеально взаимодополняют друг друга.
Более 43 лет иранский народ живет под жесточайшими санкциями. Это государство, как ни одно другое в мире, своим примером доказывает, что жить и развиваться под экономической блокадой со стороны Америки и Европы возможно. Их внутренний рынок приобрел независимость: стали развиваться производства, государство внутри своей страны ввело переработку нефти и торговлю продуктами собственного производства.
За последние три года товарооборот между Россией и Ираном вырос в три раза.
Экономические, торговые и культурные связи Башкортостана с Исламской Республикой после визита Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и большой делегации выйдут на совершенно новый уровень и у них откроются новые окна возможностей.
Как сообщало агентство «Башинформ», сейчас у республики в приоритете внешнеэкономической деятельности — выстраивание долгосрочного и продуктивного партнерства с дружественными странами Востока и Азии.
Нефть, газ и научное сотрудничество
Объём товарооборота между Ираном и Башкортостаном составляет порядка 100 млн долларов. Радий Хабиров во время встречи с министром промышленности, шахт и торговли Ирана Сейедом Резой Фатеми-Амином выразил уверенность, что существует потенциал для существенного наращивания этого показателя.
«В Башкортостане организовали кластер беспилотной авиации. Конечно, нам было бы интересно наладить сотрудничество в этой сфере, обменяться технологиями. Видим точки соприкосновения и в области машиностроения. Республика производит автобусы, автобетоновозы, электробусы, полуприцепы и прицепы. Готовясь к встрече, мы внимательно изучили структуру экономики Ирана. Уверен, что есть много взаимовыгодных направлений сотрудничества. Мы, безусловно, нацелены на долгосрочное партнёрство», - сказал Радий Хабиров.
Ирану очень интересны технологии республики в области нефтепромыслового оборудования, установки агрегатов систем очистки нефти.
«Иран занимает второе в мире место после России по запасам газа и третье – по запасам нефти. Мы готовы работать с Башкортостаном по реализации проектов в этой сфере. Я посещал стенд Башкортостана на площадке Петербургского международного газового форума и ознакомился с вашими возможностями. Они очень широки», - отметил во время встречи заместитель министра нефти Ирана, управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании Мохсен Ходжасте-Мехр.
Радий Хабиров предложил развивать научно-образовательное сотрудничество в сфере нефтедобычи и нефтепереработки.
«У нас в Уфе работает один из ведущих российских профильных вузов – Уфимский государственный нефтяной технический университет. Поэтому готовы к сотрудничеству с вашими отраслевыми вузами, – добавил Радий Хабиров. – Решением правительства России в Башкортостане создали Евразийский научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня. Было бы очень полезно, если бы мы в рамках работы НОЦ организовали постоянное взаимодействие наших научных кругов.
Уже во время встречи с вице-президентом Исламской Республики Иран по экономическим вопросам Мохсеном Резаи руководитель региона отметил, что в мае 2023 года башкортостанская делегация примет участие в выставке Iran Oil Show 2023 и представит промышленные достижения республики. А делегация деловых кругов Ирана посетит специализированную выставку «Газ. Нефть. Технологии», которая пройдёт в Уфе. Кроме того, в рамках визита делегации Ирана планируют заключить соглашения между Евразийским научно-образовательным центром мирового уровня и научными учреждениями Ирана.
Осенью 2023 года, в преддверии Дня Республики, планируют провести Дни Ирана в Башкортостане.
Вице-президент Ирана по экономическим вопросам Мохсен Резаи поблагодарил делегацию Башкортостана за визит и предложения по развитию взаимоотношений.
«Мы идём по пути укрепления сотрудничества с Россией в целом и её регионами. В условиях многолетнего экономического и политического давления Запада у нас есть общие задачи по ответу на эти вызовы», – заявил Мохсен Резаи.
Башкирское зерно, масло и говядина, иранские фрукты и овощи
Из 4,6 млрд долларов товарооборота между Россией и Ираном – 85% составляет продукция сельского хозяйства.
«Мы ожидаем, что после визита делегации товарооборот между Ираном и вашей республикой увеличится, будут активнее сотрудничать между собой наши предприятия, обмениваться бизнес-миссиями. Из Башкортостана сегодня Иран импортирует зерно, ячмень, растительное масло. У нас есть все предпосылки для того, чтобы увеличить товарооборот между Ираном и Башкортостаном с нынешних 100 млн долларов до 400 млн. Нам также интересна поставка продукции лесопромышленного комплекса республики и открытие совместных производств по переработке леса», – отметил министр сельского хозяйства Ирана Джавад Садати-Нежад.
«Башкортостан готов поставлять в Иран сельхозпродукцию, которая прежде всего интересна вам: это растительное масло, объемы поставок которой мы готовы увеличить. Это также ячмень, кукуруза, фуражное зерно. Уже достигнута предварительная договоренность, что башкирская сельхозпродукция будет поставляться напрямую госкомпаниям Ирана, что обеспечит безопасность денежных расчетов и ответственное исполнение контрактов. Башкортостан готов поставлять и мясо говядины, при этом в республике проведена большая работа по производству халяльной продукции», – отметил Радий Хабиров.
Иран готов заключить первый контракт на поставку пяти тысяч тонн говядины, произведенной в Башкортостане. Научные организации Исламской республики, по словам министра, готовы поделиться своим опытом в биотехнологиях, разработке новых сортов семян и улучшении пород сельхозживотных.
Еще одно направление сотрудничества – поставки из республики минеральных удобрений и биологических препаратов. Это аммиачная селитра, сложные азотные удобрения, содержащие 3-4 компонента, например, азот, фосфор, калий, серу. Отдельное направление – биологические препараты и биоактивированные удобрения.
«Для Башкортостана большой интерес представляет сельхозпродукция, которая выращивается в Иране. Это овощи, фрукты, сухофрукты. Республика может стать своего рода хабом, откуда иранская сельхозпродукция могла бы поставляться в другие регионы России. В частности, наши коллеги из Узбекистана уже строят крупный логистический центр. Такую же работу мы готовы провести с иранскими коллегами и оказывать поддержку по всем направлениям. Согласен с вами, что двусторонний товарооборот, который сегодня сложился на уровне 100 млн долларов в год, можно увеличить в несколько раз», – сказал Глава региона.
Исламскую Республику интересует и аренда сельскохозяйственных угодий для выращивания агрокультур, развития животноводства.
«Республика готова предоставить для иранских компаний земли сельхозначения для выращивания продукции растениеводства, в случае если они готовы инвестировать свои деньги в эту отрасль. В конце мая мы планируем организовать и встречу представителей науки, чтобы они смогли поделиться опытом друг с другом», - подчеркнул Радий Хабиров.
Новые технологии, фармацевтика и производство игрушек
В иранском Доме инноваций и технологий около 300 новаторских компаний представляют на площади в 3,5 тысячи кв. м свои разработки – более 800 инноваций в различных отраслях, включая машиностроение, сельское хозяйство, электронику, здравоохранение и информационное обеспечение.
Во время рабочего совещания, прошедшего с участием руководителя Центра международного научно-технического взаимодействия при вице-президенте Ирана Амира-Хоссейна Мирабади иранские партнеры предложили сотрудничество в сфере фармацевтики, строительного бизнеса, реализации совместных проектов в области компьютерной анимации.
«Уверен, что мы сможем найти точки соприкосновения и дальнейшего сотрудничества. В нашем центре много наукоёмких компаний в различных отраслях экономики», – сказал Амир-Хоссейн Мирабади.
«Некоторые вещи нас не удивляют – где-то мы вперёд ушли. А некоторые – очень интересны. Мы приняли ряд решений. Фармацевтика и производство медицинского оборудования здесь, действительно, развиваются хорошо. Поэтому мы включим в «дорожную карту» визит руководства Минздрава Башкортостана и наших специалистов. И ещё один интересный проект, который родился в процессе осмотра: у нас в республике не развито производство пластиковых игрушек. А сырьё для этого есть – огромное количество. Попробуем создать совместное производство. Сделаем свои игрушки, экологически безопасные», - рассказал Глава Башкортостана.
Авиарейс Уфа – Тегеран - Уфа, побережье Персидского залива, исторические памятники и иранские пустыни
Иран, с учетом его богатого исторического и культурного наследия, может стать новым интересным для россиян туристическим направлением.
Климат и в целом природа в Иране разнообразны. В стране много исторических памятников, есть прекрасные пляжи и отели на ряде островов побережья Персидского залива, уровень безопасности в Иране самый высокий. Все это создает благоприятную атмосферу, при которой российские туристы могут использовать все возможности, которыми располагает Исламская Республика.
Во время визита делегации Башкортостана в Иран была достигнута договоренность, что уже в мае 2023 года планируется открыть прямые авиарейсы из Уфы в Тегеран.
«Мы хотим открыть туристам уникальные достопримечательности Ирана, которые раньше были нам неизвестны. Наряду с туризмом важна и деловая составляющая. Бизнес тоже будет пользоваться этим рейсом. На первом этапе мы готовы оказать поддержку авиакомпаниям, чтобы сообщение заработало и пассажиропоток вырос», - отметил Радий Хабиров во время встречи с руководством одного из иранских туристических холдингов.
Представители компании выразили заинтересованность в организации авиарейса, который свяжет Уфу и Тегеран. Пассажирские перевозки периодичностью четыре раза в месяц готова осуществлять одна из иранских авиакомпаний.
«Мы хотим отправлять наших туристов в Башкортостан и принимать гостей в Иране, – заявил представитель компании. – Мы готовы организовать широкую информационную кампанию о достопримечательностях Уфы и республики».
Он поддержал предложения Главы Башкортостана и отметил, что прямой рейс позволит разработать туристический продукт, который будет интересен и доступен жителям Башкортостана и Ирана.
Глава республики также добавил, что международный аэропорт «Уфа» уже получил разрешение Росавиации на организацию прямого авиасообщения между столицей Башкортостана и Тегераном.
«Существует несколько составляющих, чтобы наши жители поехали в Иран. Это достопримечательности, туристическая инфраструктура, безопасность. Мы прекрасно понимаем, что пока находимся в самом начале формирования пассажиропотока между нашими странами», - сказал Радий Хабиров.
Историко-культурный центр Ниаваран – одна из достопримечательностей столицы Ирана, которая привлекает к себе тысячи туристов.
Комплекс представляет собой пять зданий: дворец Ниаваран, павильон Ахмад-шаха, дворец Сахибкарание, музей Джахан Нама и библиотеку.
Дворец построили для проведения королевских церемоний, но позже он стал резиденцией второго короля Ирана из правящей династии Пехлеви Мухаммеда Реза-шаха. Общая площадь центра – 9 тысяч кв. м.
Здесь расположен павильон Ахмад-шаха площадью 800 кв. м. Его возвели в 1910 году, в конце эпохи Каджаров, как жилище Ахмад-шаха. Интерьер двухэтажного здания украшен декоративными изделиями из серебра, бронзы, слоновой кости, дерева. В нем представлены и сувениры из разных стран.
В специализированном автомобильном музее комплекса Ниаваран выставлены автомобили семьи Пехлеви, они имеют статус реликвий.
Радий Хабиров отметил положительный опыт тегеранских городских властей, которые в первозданном виде сохранили уникальный комплекс для посетителей.
«Эта страна – рай для туристов. Мы будем активно развивать это направление. Несмотря ни на что, у меня всегда была задача, чтобы жители Башкортостана могли путешествовать, ездить в разные страны, в том числе в Иран, знакомиться с достопримечательностями. Конечно, этому способствует возможность прямого перелёта в комфортных условиях. Всем этим мы в том числе занимаемся, когда развиваем международные отношения с дружественными странами», - отметил Радий Хабиров.
Дорожная карта и рабочая группа по координации сотрудничества
«Региональный аспект наших взаимоотношений играет очень важную роль. Наряду с укреплением связей и сотрудничества между двумя странами в целом – Россией и Ираном – всё большее значение приобретают взаимоотношения между регионами. Сейчас определяется примерная география территорий, с которыми будет сотрудничать Башкортостан. В их числе – провинция Меркези, которая обладает солидным промышленным и научным потенциалом. Уверен, что визит делегации Башкортостана в Иран придаст мощный импульс установлению долгосрочных взаимовыгодных отношений», - отметил чрезвычайный и полномочный посол России в Иране Алексей Дедов.
Генеральный секретарь Палаты торговли, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства Ирана Бахман Эшги во время презентации инвестиционного и экономического потенциала Башкортостана поблагодарил делегацию республики за насыщенный визит и предложения по реализации совместных проектов.
«Возможности, которые вы открываете, – настоящий подарок всем нашим бизнесменам, – отметил он. – Сейчас все мы находимся в условиях геополитических вызовов и должны вместе противостоять им в разных областях. История сотрудничества Ирана и России и наше сегодняшнее взаимодействие дают уверенность в хороших перспективах».
По итогам визита Уфа и Тегеран сформируют совместную рабочую группу для координации взаимодействия. Также Радий Хабиров поручил правительству Башкортостана подготовить «дорожную карту», в которой стороны отразят конкретные шаги по укреплению сотрудничества в различных сферах.
«Мы подготовим большой перечень мероприятий, которые будем выполнять совместно с иранской стороной. Это и товарообмен, и совместные инвестиции, и туризм, и культурное, научное сотрудничество. Буквально перед презентацией мы встречались с компанией, которая готова осуществлять прямой рейс из Уфы в Тегеран. Ведь россияне ещё очень плохо представляют, что такое Иран. На самом деле, это интересная страна, которая живёт своей жизнью и довольно активно развивается, несмотря на западные санкции. Здесь одна из древнейших цивилизаций, много достопримечательностей, очень красивая природа. Иран имеет выход к Персидскому заливу с протяжённым побережьем. Это хорошее направление для путешествий. Планируем, что первый самолёт из Уфы в Тегеран отправится в мае этого года. Итогами визита мы очень довольны», - подытожил Радий Хабиров.