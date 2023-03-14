Тегеран - 2023: Башкирия и Иран открывают новые окна возможностей

Авиарейс Уфа – Тегеран - Уфа, побережье Персидского залива, исторические памятники и иранские пустыни

Иран, с учетом его богатого исторического и культурного наследия, может стать новым интересным для россиян туристическим направлением.

Климат и в целом природа в Иране разнообразны. В стране много исторических памятников, есть прекрасные пляжи и отели на ряде островов побережья Персидского залива, уровень безопасности в Иране самый высокий. Все это создает благоприятную атмосферу, при которой российские туристы могут использовать все возможности, которыми располагает Исламская Республика.

Во время визита делегации Башкортостана в Иран была достигнута договоренность, что уже в мае 2023 года планируется открыть прямые авиарейсы из Уфы в Тегеран.

«Мы хотим открыть туристам уникальные достопримечательности Ирана, которые раньше были нам неизвестны. Наряду с туризмом важна и деловая составляющая. Бизнес тоже будет пользоваться этим рейсом. На первом этапе мы готовы оказать поддержку авиакомпаниям, чтобы сообщение заработало и пассажиропоток вырос», - отметил Радий Хабиров во время встречи с руководством одного из иранских туристических холдингов.

Представители компании выразили заинтересованность в организации авиарейса, который свяжет Уфу и Тегеран. Пассажирские перевозки периодичностью четыре раза в месяц готова осуществлять одна из иранских авиакомпаний.

«Мы хотим отправлять наших туристов в Башкортостан и принимать гостей в Иране, – заявил представитель компании. – Мы готовы организовать широкую информационную кампанию о достопримечательностях Уфы и республики».

Он поддержал предложения Главы Башкортостана и отметил, что прямой рейс позволит разработать туристический продукт, который будет интересен и доступен жителям Башкортостана и Ирана.

Глава республики также добавил, что международный аэропорт «Уфа» уже получил разрешение Росавиации на организацию прямого авиасообщения между столицей Башкортостана и Тегераном.

«Существует несколько составляющих, чтобы наши жители поехали в Иран. Это достопримечательности, туристическая инфраструктура, безопасность. Мы прекрасно понимаем, что пока находимся в самом начале формирования пассажиропотока между нашими странами», - сказал Радий Хабиров.

Историко-культурный центр Ниаваран – одна из достопримечательностей столицы Ирана, которая привлекает к себе тысячи туристов.

Комплекс представляет собой пять зданий: дворец Ниаваран, павильон Ахмад-шаха, дворец Сахибкарание, музей Джахан Нама и библиотеку.

Дворец построили для проведения королевских церемоний, но позже он стал резиденцией второго короля Ирана из правящей династии Пехлеви Мухаммеда Реза-шаха. Общая площадь центра – 9 тысяч кв. м.

Здесь расположен павильон Ахмад-шаха площадью 800 кв. м. Его возвели в 1910 году, в конце эпохи Каджаров, как жилище Ахмад-шаха. Интерьер двухэтажного здания украшен декоративными изделиями из серебра, бронзы, слоновой кости, дерева. В нем представлены и сувениры из разных стран.

В специализированном автомобильном музее комплекса Ниаваран выставлены автомобили семьи Пехлеви, они имеют статус реликвий.

Радий Хабиров отметил положительный опыт тегеранских городских властей, которые в первозданном виде сохранили уникальный комплекс для посетителей.

«Эта страна – рай для туристов. Мы будем активно развивать это направление. Несмотря ни на что, у меня всегда была задача, чтобы жители Башкортостана могли путешествовать, ездить в разные страны, в том числе в Иран, знакомиться с достопримечательностями. Конечно, этому способствует возможность прямого перелёта в комфортных условиях. Всем этим мы в том числе занимаемся, когда развиваем международные отношения с дружественными странами», - отметил Радий Хабиров.