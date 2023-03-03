В Башкирии «разворот на восток» подготовлен многолетней работой

Россия будет расширять перспективные внешнеэкономические связи и создавать новые логистические коридоры. Это в том числе касается экономических связей со странами Азии. Об этом говорил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля. Он напомнил, что уже начались работы по продлению трассы Москва — Казань через Уфу до Екатеринбурга и Тюмени, далее планируется «дотянуть» ее до Иркутска и Владивостока, с выходом в Казахстан, Монголию и Китай. Вместе с тем будет развиваться транспортный коридор Север — Юг через порты Черного, Азовского, Каспийского морей, который обеспечит сообщение с Индией, Ираном, Пакистаном, отметил глава государства.

Между тем Башкирия уже много лет успешно развивает торговлю в восточном направлении. Общаясь со студентами МГИМО 28 февраля, Глава Башкортостана Радий Хабиров сказал: «Нам предстоят непростые испытания. Конечно, санкционное давление со стороны ряда государств оказывает определённое влияние на нашу работу. Но экономика России, Башкирии оказалась необычайно стрессоустойчивой. Мы в короткие сроки смогли перестроить кооперационные связи. Сегодня мы ориентируемся на развитие сотрудничества с государствами СНГ. Например, у Беларуси — высочайшие компетенции в машиностроении и лёгкой промышленности. Мы стараемся открывать двери в те страны, которые готовы работать с нами».

Традиционным лидером внешнеторгового оборота республики является Китай. А в минувшем году этот показатель вырос на 25%. В целом объем экспорта увеличился на 10%, импорта — на 12%. Как сообщал Башинформ, в 2021 году внешнеэкономический оборот республики составил $4,6 млрд. Причем, если традиционно половину башкирского экспорта занимали нефтепродукты, 2022-й изменил и этот баланс — 65% экспорта заняли несырьевые неэнергетические товары.

Как это получилось и каковы планы республики и страны на ближайшие годы — объясняет экс-директор Центра поддержки экспорта РБ, 2 марта назначенный представителем минэкономразвития России в Узбекистане Ильдус Халитов.

«2022 год принес новые вызовы, новые проблемы, каких еще не было в таком масштабе. Прежде всего, это были нарушения логистических связей и трудности с проведением платежей. И, конечно, репутационные потери — иногда наши товары принципиально не покупались, хотя были вне конкуренции. Но это исключения, в основном бизнес очень прагматичный. Сейчас мы прорабатываем три основных направления.

Первое — это постсоветское пространство, СНГ. И самым бурно растущим рынком здесь является Узбекистан. За последние 30 лет население страны удвоилось до 35 млн человек. К тому же Узбекистан может выступать хабом — он граничит с Пакистаном и другими странами Южной Азии. После смены власти в Узбекистане работают инвесторы со всего мира, но Россия остается партнером номер один, и мы планируем сохранить этот уровень, создавать больше совместных инвестпроектов. И, конечно, очень важна торговля. В планах — интеграция Узбекистана в ЕАЭС, чтобы работать в едином таможенном поле, устранить проволочки, связанные с доставкой и оплатой товаров.

Второе направление — Иран, который становится стратегическим партнером. Население — 80 млн человек. У нас есть взаимные интересы. Приоритетная деятельность этой страны — нефтепереработка, и мы могли бы продавать Ирану нефтегазовое оборудование, производимое в республике. Власти Ирана очень заинтересованы в башкирской масложировой продукции, других продуктах АПК. Иран готов поставлять фрукты и сухофрукты. Мы можем обмениваться технологиями. Да, они 40 лет живут под санкциями, и все это время сотрудничали с Китаем, многое у них приобрели и переняли. С логистикой проблем нет, сообщение с Ираном— морским путем через Каспий, по суше через Азербайджан, или авиатранспортом. С ОАЭ логистика сложнее, но она есть, выстроена.

И третье направление — Турция. Страна интересна как рынок потребления и как транзитная зона. Это мировой хаб, выход на самые различные рынки. Там много лет работает башкирское представительство, работа выстраивалась годами. Тем более мы близки ментально, и в Турции нам помогают проводить переговоры, понимать партнеров, это очень важная помощь.

Плюс традиционно мы плотно взаимодействуем с Китаем, а в прошлом году товарооборот вырос на 25%. Башкирия продает в Китай нефтепродукты, продукцию АПК, оборудование, в частности, авиадвигатели. Покупаем прежде всего тоже оборудование. Китай готов потреблять много сырья и сельхозпродукции, и единственная проблема — в логистике. Все выходы — через восточные морские порты, а железнодорожные ветки, ведущие к ним, перегружены. Надо расширять трафик. Это работа не одного дня, но она ведется уже с прошлого года. Есть проекты быстрые — до конца 2023-го, есть "долгоиграющие"», — рассказал Ильдус Халитов.

Эксперт считает, что бизнес будет стараться выживать любыми путями: «„Золотой миллиард“ отказался от сотрудничества с нами, но осталось еще 7 миллиардов, и это преобладающий рынок. Впрочем, европейские страны до сих пор являются лидерами по потреблению российской продукции, сам бизнес совершенно не против и закупает ее, зачастую у них и альтернатив нет».

Например, показательная ситуация произошла с уфимским производителем геофизических приборов ООО «Геоспейс». «Мы всегда работали с США и продолжили в 2022 году, с той разницей, что теперь ввоз облагается 40-процентой пошлиной. В результате у нас валютная выручка выросла в два раза — в среднем, при всех колебаниях курса, до 210 млн рублей. Даже с учетом заградительного тарифа им выгоднее покупать у нас — в свое время технологии были переданы в Россию нашему предприятию, и у них не получается делать приборы дешевле.

Наша ситуация сходна с производством чипов — двух-трех заводов хватает на весь мир. Также и сейсмоприемники выпускают порядка 10 заводов, в основном они находятся в Китае, а в Европе — мы единственные. И геофизические приборы такого качества по такой цене производятся только в России. В США было такое предприятие, но его свернули, потому в РФ лучше и дешевле получалось.

Сейчас законтрактована примерно половина прошлогоднего объема с США, также рассчитываем поставить Казахстану продукции на $1 млн и на $100 — 150 тыс. — в Белоруссию», — поделился информацией гендиректор ООО «Геоспейс технолоджис Евразия» Владимир Воронцов.

Чем же может помочь предпринимателям государство? К примеру, высокую эффективность показал ряд практик, запущенных в Башкирии. Много пользы приносят представительства республики за рубежом. Там, где работают представители — в Китае, Казахстане, Беларуси Турции и Узбекистане, растут и обороты. В результате деятельности представителей в республике реализуются совместные проекты почти на 9 млрд рублей.

С турецкими партнерами в прошлом году заключено экспортных контрактов на 1,5 млрд руб. С белорусским бизнесом запланировано реализовать инвестпроектов на 2,5 млрд руб. Уже реализуется ряд проектов с узбекистанскими партнерами на 3,08 млрд рублей, прорабатываются инвестпроекты на 2,65 млрд руб. с казахстанским бизнесом.

Поэтому власти намерены развивать сеть «торгпредств». В январе текущего года открылось башкирское представительство в Китае — на него возлагаются особые надежды, как на самое перспективное направление. Возглавил его Флюр Асадуллин — бывший бизнес-омбудсмен республики. Также в планах правительства Башкирии — открытие представительства в Иране.

В 2022 году количество башкирских компаний-экспортеров выросло на 28% к году. Это 91 предприятие крупного бизнеса, 1182 — малого и среднего. Увеличить количество экспортеров получилось благодаря работе республиканского Центра поддержки экспорта. С его помощью малый бизнес заключил 800 контрактов на $500 млн с контрагентами из более чем 50 стран. По эффективности ЦПЭ РБ занял 5 место в стране.

В правительстве Башкирии отмечают успехи таких проектов, как «Экспортный форсаж» (за четыре года работы акселерационная программа обучила 137 предприятий), «Скорая экспортная помощь», разработку франшиз башкирских компаний, помощь в выходе на международные маркетплейсы. В прошлом году было создано 64 аккаунта 56 республиканских компаний, которые выставили 744 товара и получили выручку на $2,9 млн (за 2021 башкирский малый бизнес заработал на маркетплейсах $16,1 млн).

В 2022 году было организовано 8 бизнес-миссий — в ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Белоруссию, Армению, Турцию, Кыргызстан, участниками которых стали 77 компаний и в ходе которых было заключено более 20 контрактов на $4,5 млн. Эта работа будет продолжаться, сказали в правительстве РБ.

В 2022 году в Башкортостане внедрены все 15 инструментов Российского экспортного стандарта 2.0, согласно целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Сейчас в республике разрабатывается региональная концепция развития внешнеэкономической деятельности «Экспортный 5С», включающая пять основных элементов: скорость, сервис, синергия, современная инфраструктура и стимулирование, сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.