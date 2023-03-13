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Сегодня, 17:19

В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста для россиян

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Нижний порог призывного возраста на срочную службу для граждан России будет поэтапно повышен с 18 до 21 года. Соответствующие изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» внесены депутатами Госдумы.

При этом также предлагается увеличить и верхний предел призыва — с 27 до 30 лет. Этап перехода продлится с 2024-го по 2026-й годы.

«В период с 1 января по 31 декабря 2024 года призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте 19-30 лет, с 1 января по 31 декабря 2025-го — 20-30 лет, а с 1 января 2026-го — от 21-го до 30 лет», — говорится в документе.

Как отметили авторы инициативы, она гарантирует получение гражданами среднего общего/профессионального или высшего образования. Люди, которым исполнится 18 лет после 1 января 2024 года, также смогут отдать воинский долг, написав заявление в призывную комиссию.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в рамках осенней призывной кампании-2022 в Башкирии набрали 4000 молодых людей.

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