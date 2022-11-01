Осенний призыв-2022: военком Башкирии рассказал об особенностях отбора ребят в армию в этом году

Осенняя призывная кампания в этом году несколько отличается от предыдущих. В связи с объявленной частичной мобилизацией начало отправки новобранцев отложили на один месяц, до 1 ноября. Но при этом завершится она в привычные сроки. То есть вместо прежних трех месяцев ряды армии укомплектуют за два месяца.

В рамках этой осенней кампании призовут 4000 новобранцев. Комплектоваться будут все виды войск Вооруженных сил России, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти, отметил на встрече с журналистами военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич.

«Хочу отметить, что мероприятия призыва никаким образом не связаны с проведением специальной военной операции. Как и ранее, призыв будет осуществляться в установленные законом сроки, в плановом порядке. Все военнослужащие по призыву, вне зависимости от наличия специальности, будут направлены в подразделения для прохождения службы на территории Российской Федерации. А военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания», - заверил Михаил Блажевич.

Военком особо подчеркнул, что родители призывников могут быть спокойны: он гарантирует, что их сыновей не будут задействовать в СВО.

«Нас заверили, и я в этом уверен, что никакой необходимости привлекать военнослужащих по призыву к участию в спецоперации нет. Для этого, собственно, и была проведена частичная мобилизация. Для того чтобы направить в зону проведения операции людей с опытом, которые уже прошли службу», - сказал Михаил Блажевич.

Отправка новобранцев к местам несения службы начнется 10 ноября. А сегодня они начали проходить медкомиссию в призывных пунктах. Перечень специалистов, которых должны пройти ребята, остался прежним. Как и требования к состоянию здоровья.

«Никакие критерии у нас не менялись. Все приказы министра обороны, постановления правительства, которые регламентируют прохождение медицинских комиссий, они абсолютно никак не изменились. Слухи в интернете, на счет того, что "грести всех будут" – мы в современной стране живем, у нас попробуй кого-нибудь загрести. У нас сразу столько правозащитников оказывают поддержку призывникам, что уже даже правозащитников больше, чем призывников. Поэтому захочешь загрести – не загребешь», - поделился военный комиссар.

К слову о состоянии здоровья призывников. На пресс-конференции было отмечено, что участились случаи выявления гипертоников (с таким диагнозом в армию не берут). Михаил Блажевич отметил: по результатам обследования призывников прослеживается тенденция, что в последние годы возросло количество молодых людей, имеющих ограничения по здоровью.

«Хотелось бы, чтобы призывники были здоровее. Сложнее стало подобрать подходящих по состоянию здоровья в десант и войска Росгвардии, так как там очень серьезные требования», - сказал он.

Отдельно представитель военкомата отметил, что повестки вручаются лично в руки. Сотрудники военкоматов могут позвонить призывникам для уточнения данных при заполнении документов. Но для этого никогда не используются боты.

«Никаких средств автоматизации для массового оповещения, я имею в виду типа голосового робота и так далее, быть не может. У нас и такой возможности нет, мы такими методами не пользуемся. Поэтому если у кого-то из родственников или у самих призывников возникли сомнения, что звонок из военкомата, то можно спокойно перезвонить и уточнить», - подчеркнул Михаил Блажевич.

Что касается распределения, то, по традиции, большинство новобранцев распределят в сухопутные войска. Ребята с категорией здоровья «А» пополнят ряды ВДВ, отряды спецназа и Росгвардии. Есть у призывников и возможность попасть в научные роты. Они базируются в Военном инновационном технополисе «ЭРА» в Анапе. Призывник должен иметь научные достижения и публикации, являться участником олимпиад и конкурсов. Приветствуются IT-специалисты. В весенний призыв-2022 в научные роты направили восемь человек из Башкирии. Ожидается, что в осеннюю кампанию служить туда уйдут 10 светлых умов из нашей республики.

По закону, ребята могут пройти и альтернативную службу. По этой категории долг Родине ежегодно отдают 30-40 наших земляков. В весенний призыв еще двое ушли служить в спортивные роты.

«У нас всего в стране пять спортивных рот. Там небольшое количество молодых людей проходят службу. Потому что надо иметь очень серьезные достижения, заниматься олимпийскими видами спорта», - пояснил военком Башкирии.