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Вчера, 20:45

Радий Хабиров предложил провести в 2024 году в Уфе международный турнир по самбо

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил секретарю Генерального совета «Единой России» Андрею Турчаку провести международный турнир по самбо в Уфе. Турнир может состояться во Дворце борьбы, который откроет свои двери в 2024 году. Состязания планируется провести в День самбо — 16 ноября 2024 года.

Информагентство «Башинформ» выяснило, что в настоящее время в Башкирии в программе «Самбо в школы» участвуют 19 школ республики. К концу текущего года к ним добавятся ещё десять. 

«На прошедшем сегодня в Москве форуме „Наука побеждать“ я поделился достижениями по развитию самбо в нашей республике. Так, в программе „Самбо в школы“ участвуют уже 19 школ Башкортостана. К концу этого года к ним добавим ещё 10. С нового учебного года на базе Башкирского института физической культуры начнём готовить тренеров-преподавателей по самбо», — сказал Радий Хабиров.

Радий Хабиров добавил, что республика готова приступить к производству качественной и доступной экипировки для самбистов.

«Республика обладает такими возможностями. В целом уверен, что проект „Zа самбо“ и дальше будет расширяться, научит наших ребят быть физически и нравственно крепкими. Это очень полезно», — подчеркнул Радий Хабиров.

Напомним, в Башкирии о реализации проекта «Za самбо», инициированного Андреем Турчаком, Радий Хабиров говорил ещё в январе.

«С президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым обсудили реализацию в Уфе проекта „Za самбо“ Андрея Турчака, который, кстати, сам является мастером спорта СССР по дзюдо», — цитировал Радия Хабирова «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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