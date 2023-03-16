Хоккейный клуб «Салават Юлаев» отправится в тур по городам и районам Башкирии

После окончания тренировочных сборов ХК «Салават Юлаев» отправится в тур по городам и районам Башкортостана. Игроки команды проведут в муниципалитетах мастер-классы для юных хоккеистов, примут участие в автограф-сессиях и встретятся с болельщиками. Об этом стало известно после встречи руководства, тренерского штаба и игроков хоккейного клуба с Радием Хабировым. На ней руководитель региона поблагодарил команду за регулярный чемпионат, который «Салават Юлаев» закончил на втором месте в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Глава республики поручил менеджменту клуба провести работу над ошибками по результатам выступления команды в плей-офф и начать подготовку к следующему сезону.

«Самое главное, что вы бились до последнего, радовали болельщиков динамичной, быстрой, «ракетной» игрой. Никто просто так вас не прошёл. В условиях непростого периода для команды вы показали замечательные достижения. Плей-офф. Понимаю, что соперник был тяжёлый. И с самого начала его нельзя было недооценивать. Вам нужно проанализировать, как и почему случилось, что проиграли. Но в жизни бывает так: один раз споткнулся – надо быстро встать и идти дальше. Лично я живу по такому принципу. Надеюсь, что и вы тоже. Понимаю, что в спорте так: проиграл – значит проиграл. Я сам живу по принципу «счёт на табло». Но это не повод унывать. Нужно извлечь уроки и двигаться дальше. Все жители республики в вас верят», - отметил Радий Хабиров.

Генеральный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов подчеркнул, что в коллективе есть понимание задач дальнейшей работы.

«Безусловно, мы не можем записать прошедший сезон в актив, потому что ожидания были большими. Ребята сами тоже расстроены. Разочарование – вот слово, которое подходит для описания состояния команды. С другой стороны, это говорит о том, что ожидания были обоснованными – ребята были готовы. Все наши хоккеисты знают, что нет задач, которые мы не смогли бы выполнить, если сплотимся. Был сложный период в формировании команды – уехали иностранцы. Но у нас есть плеяда молодых игроков. И мы понимали, что прошедший сезон будет для нас переходным», - отметил Ринат Баширов.

Капитан команды Григорий Панин высоко оценил потенциал молодых хоккеистов, который нужно реализовать в новом сезоне.

«В этом году у ребят был очень хороший шанс. Они достойно себя проявили, – сказал Григорий Панин. – Наша молодёжь примерила на себя новую роль по ходу сезона. А это тяжело – становиться лидером, если тебе всего 20 лет. Но они справились, за год возмужали. Будем работать дальше, применять набранный опыт».