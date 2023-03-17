Глава Башкирии учредил премии для лучших педагогов дошкольного образования

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о премиях для лучших педагогов дошкольного образования республики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Как следует из текста указа, ежегодные премии Главы республики будут получать победители и лауреаты республиканского профессионального конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации» и проводимого в его рамках конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации с обучением на родном языке».

Премию в размере 50 тысяч рублей получат два победителя вышеуказанных конкурсов. Еще четыре лауреата каждого конкурса получат денежное поощрение в размере 30 тысяч рублей.

Отмечается, что премии учреждены в целях поддержки и поощрения лучших педагогических работников дошкольных образовательных организаций.

Как ранее сообщал «Башинформ», в этом году в конкурсе «Педагог года дошкольной образовательной организации РБ» приняли участие 91 педагог из 55 муниципалитетов республики. Победителем стала воспитатель детского сада «Ласточка» села Жуково Уфимского района Арина Бакиева. В конкурсе «Педагог года дошкольной образовательной организации с обучением на родном языке» победителем стала старший воспитатель полилингвального детского сада № 202 Уфы Гульсина Ишбаева.

Победителю республиканского конкурса предстоит защитить честь региона во всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России», который пройдёт осенью 2023 года в Волгограде.