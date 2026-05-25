В Башкирии создали Совет по внедрению ИИ и уникальную лабораторию

«Удивительный конкурс! И он на самом деле превзошёл наши ожидания. У людей появляется тяга к нормальному образу жизни, командообразующий характер и вера в хорошее», – сказал Глава Башкирии на церемонии награждения. Он также заверил, что этот проект будет продолжен.

Видеоприветствие к участникам награждения направил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что проект Башкортостана «Трезвое село» является одним из успешных примеров повышения приверженности здоровому образу жизни. «С 2019 года в республике практически на треть упала общая заболеваемость алкоголизмом», – подчеркнул он.

Полученные денежные призы села-победители направят, как и прежде, на благоустройство и ремонт. Республиканский конкурс «Трезвое село» АСИ включило в топ-1000 «Сильных идей нового времени».

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