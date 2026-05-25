В Башкирии создали Совет по внедрению ИИ и уникальную лабораторию

В понедельник, 18 мая, в Уфе наградили победителей 7-го республиканского конкурса «Трезвое село». Он направлен на пропаганду здорового, трезвого образа жизни и улучшение социального благополучия на селе. В этот раз в конкурсе приняли участие 845 сельских населённых пунктов. На республиканский этап вышли 52 села, которые соревновались в номинациях «крупные», «большие», «средние» и «малые» населённые пункты. В итоге победили деревни Гумбино Аскинского района, Татарский Нагадак Аургазинского района, Умбетово Зианчуринского района, село Старобаишево Дюртюлинского района и другие. Дипломы и денежные сертификаты победителям конкурса вручил Радий Хабиров на оперативном совещании правительства.
«Удивительный конкурс! И он на самом деле превзошёл наши ожидания. У людей появляется тяга к нормальному образу жизни, командообразующий характер и вера в хорошее», – сказал Глава Башкирии на церемонии награждения. Он также заверил, что этот проект будет продолжен.
Видеоприветствие к участникам награждения направил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что проект Башкортостана «Трезвое село» является одним из успешных примеров повышения приверженности здоровому образу жизни. «С 2019 года в республике практически на треть упала общая заболеваемость алкоголизмом», – подчеркнул он.
Полученные денежные призы села-победители направят, как и прежде, на благоустройство и ремонт. Республиканский конкурс «Трезвое село» АСИ включило в топ-1000 «Сильных идей нового времени».
Также на прошедшей неделе чествовали наших олимпиадников. По результатам участия во Всероссийской олимпиаде школьников Башкортостан вошел в пятерку лучших регионов страны. Это триумфальный результат республики за весь период участия в олимпиадном движении. До этого мы были в десятке сильнейших. В финале ВсОШ участвовали 8386 ребят со всей страны. Абсолютным лидером по традиции стала Москва. Башкортостан вошел в топ-5 как по числу финалистов ВсОШ, так и по количеству завоеванных дипломов. В сборную республики вошли 193 школьника – это на 40 человек больше, чем годом ранее. Наши ребята завоевали 78 дипломов – 13 победителей и 65 призёров. Особо отличились сборная по химии, завоевав 14 наград, и по праву – 11 дипломов. Высоких результатов наши олимпиадники достигли также по информатике, физике, астрономии, обществознанию.
Школьников и их наставников с триумфом поздравил Глава республики и вручил им госнаграды.
«Ваши достижения являются важным подтверждением того, что мы движемся в правильном направлении, создавая условия для развития талантливых ребят», – сказал Радий Хабиров. Он поблагодарил ребят за прославление Башкортостана и пожелал новых достижений.
По поручению руководителя республики победителям и педагогам, подготовившим ребят, выплачиваются премии по 300 тысяч рублей, призеры и их педагоги получают по 150 тысяч. В этом году всего в олимпиадах приняли участие более миллиона наших ребят. Итоги рекордного олимпиадного сезона подвели в Уфе на фестивале «Достояние республики». Наставникам и тренерам сборных команд вручили благодарственные письма Минпросвещения РБ, награды и ценные подарки.
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19 мая в Уфе в городской больнице № 13 прошло совместное заседание Совета по развитию здравоохранения при Главе Башкортостана и коллегии республиканского минздрава. На заседании подвели итоги работы ведомства в прошлом году и обсудили совершенствование медпомощи жителям.
Перед заседанием Радий Хабиров ознакомился с возможностями больницы. В частности, посмотрел работу клинико-диагностической лаборатории, где запустили трековую автоматизированную линию. Это единственная трековая система подобного рода в ПФО. Она позволяет на 40% сократить время исследований и проанализировать на 40% больше проб. Инновационная система может работать круглосуточно, возможные ошибки из-за человеческого фактора сведены к минимуму. За 2025 год здесь провели 15,4 млн исследований биоматериалов от 18 медорганизаций. Ранее подобную систему запустили в РКБ имени Куватова.
«Это, прежде всего, надёжность – анализаторы здесь лучше, соответственно, дают более точный прогноз и анализ. Это и скорость – уже через час в систему отправляются данные проведённого анализа», – отметил Радий Хабиров после осмотра. Он сказал, что лаборатории больницы № 13 и РКБ закрыли потребности всей республики. Глава также осмотрел здесь мобильный реабилитационный комплекс Мобитрак «Я смогу». Его оснастили авторскими тренажёрами для восстановления движений. По словам Хабирова, этот комплекс можно использовать в том числе для реабилитации ветеранов СВО.
На заседании Радий Хабиров поблагодарил медиков республики за большой вклад в развитие здравоохранения и вручил госнаграды. «Вместе мы неплохо прошли 2025 год. И, несмотря на непростые условия, продолжим выполнять намеченные планы», – сказал он.
Принимавшая участие в работе заседания директор департамента минздрава РФ Инна Куликова отметила, что в Башкирии одними из первых в стране внедряют современные технологии и новые подходы к работе. Это позволяет вовремя диагностировать и лечить заболевания. Так, показатель смертности населения в республике уменьшился с 16,1 случая на 1 тысячу человек в 2021 году до 11,4 случая – в 2025-м. В прошлом году у нас ввели в эксплуатацию шесть новых поликлиник, отремонтировали девять объектов здравоохранения, установили 137 ФАПов и амбулаторий, закупили 5 тысяч единиц оборудования. Как итог более 70% жителей удовлетворены качеством медпомощи, сообщили на заседании.
«Медицинское сообщество выполняет очень нужную работу. Отрадно, что её высоко оценивают и наши жители», – подчеркнул Радий Хабиров.
По программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» для работы на селе привлекли более 300 специалистов. Еще заработала программа поддержки врачей, принятых на работу в городах с населением более 50 тысяч человек. Также для решения кадрового вопроса в 2025 году начал работу филиал Сибайского медколледжа в Акъяре. В ближайшей перспективе внимание будут уделять развитию информационных технологий и телемедицины, а также внедрению в отрасли элементов искусственного интеллекта. Усилия планируют направить на уменьшение очередей к врачам.
В Башкирии появился Совет по внедрению искусственного интеллекта и новый вице-премьер, курирующий это направление. Об этом стало известно 19 мая на стратегической сессии, которую в Геномном центре кампуса провел Глава Башкортостана. На мероприятие собрались руководители министерств и ведомств, предприятий и организаций разных сфер деятельности.
«Искусственный интеллект перестал быть технологией будущего и уже становится необходимым инструментом конкурентоспособности регионов. Либо мы идём в эту сферу и становимся успешными, либо существенно отстанем», – сказал Радий Хабиров. Прямо на стратсессии в интерактивном режиме через цифрового помощника на экране Хабиров подписал указ о создании в Башкортостане Совета при Главе РБ по вопросам цифрового развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. Он станет ключевым органом для принятия решений в этой сфере. В состав Совета во главе с Радием Хабировым вошли представители правительства, бизнес-сообщества, эксперты. А главным по внедрению ИИ в республике и координации ведомств в этих вопросах в ранге вице-премьера Глава назначил Олега Ли – «опытного эксперта, который стоял у истоков многих федеральных инициатив и программ в области искусственного интеллекта».
На сессии Радий Хабиров дал поручение министерствам и ведомствам представить свои планы по ИИ-трансформации и запуску пилотных сервисов. Глава отметил, что «мы не будем начинать «с нуля», ИИ уже работает в Башкортостане». Так, в медицине ИИ применяется в диагностике, анализе КТ, МРТ, рентген-снимков. В промышленности ИИ используют для контроля скважин и точности производства деталей, в сельском хозяйстве – для автоматизации процессов.
«Искусственный интеллект будем внедрять огнём и мечом. Сопротивление изменениям неизбежно, особенно в системе государственного управления. Однако мы намерены действовать жёстко и системно», – предупредил Глава Башкирии. Говоря о ключевые задачах, Хабиров отметил, что необходимо сформировать рынок для IT-компаний и разработчиков ИИ-решений. Также нужно сформировать доверие общества к ИИ и объяснить его практическую пользу. «Люди должны не бояться новых технологий, а понимать их сущность и, главное, прагматичность использования», – отметил он.
На сессии обсудили перспективы использования технологий ИИ в различных отраслях, также состоялась презентация стартапов с использованием ИИ. Одним из главных драйверов развития ИИ должна стать система госуправления, сообщили участники.
По словам Хабирова, в ближайшее время подготовят дорожную карту внедрения ИИ в ключевые сферы экономики. «Это будет серьёзный документ с источниками финансирования и последовательными этапами реализации», – подчеркнул Глава, отметив основную роль государства в развитии технологий ИИ.
Как в Башкирии будет проходить цифровая трансформация – читайте здесь.
20 мая Радий Хабиров побывал с рабочей поездкой в Нефтекамске. Там он посетил обновленную аллею, соцобъекты, предприятие и провёл совещание по вопросам социально-экономического развития города. На совещании Глава региона отметил, что за первые три месяца этого года объёмы производства в республике выросли почти на 4%. А в Нефтекамске рост составил 12%. «Город также активно работает в части привлечения инвестиций. В активной фазе – 54 инициативы на 25 млрд рублей», – сказал он. В частности, в ТОР «Нефтекамск» реализуют проекты на 2,5 млрд рублей. Также, по словам Главы, хороший рост показывает автозавод «НЕФАЗ» холдинга «КАМАЗ». За последние 5 лет здесь отгрузили продукции на 161 млрд рублей. А с начала этого года производство выросло на четверть. Так, на «НЕФАЗе» начали серийное производство электробусов 5-го поколения.
Также в последние годы Нефтекамск стал одним из самых благоустроенных населённых пунктов в республике. За последние 6 лет по федпроекту здесь благоустроили 38 объектов. В городе при федеральной поддержке модернизируют сети водоснабжения и водоотведения, начали капремонт госфилармонии.
В Нефтекамске Глава побывал на аллее Трудовой Славы, которую благоустроили в рамках инициативы «Нефтекамск: ось времени», победившей во всероссийском конкурсе. На аллее представлены ключевые вехи развития города. В будущем ее планируют объединить в единое пространство с главной городской площадью.
«Важно, что здесь, как и в других наших городах, к развитию территорий подходят комплексно», – отметил Радий Хабиров.
Он также посетил среднюю школу № 17 «Взлетай!», которую построили по стандартам доступной среды. В школе Глава осмотрел актовый и спортивный залы, столовую. Здесь есть классы разных профилей, которые взаимодействуют с вузами республики. А по проекту «Взлетай!» дети занимаются шахматами, танцами, изучают правила дорожного движения.
«Этот объект нам дался непросто, но в итоге получилась отличная школа в хорошем месте. Рядом много новостроек, где живут молодые семьи», – отметил Радий Хабиров. Он также сообщил, что проекту «Взлетай!» придадут новой энергии.
В школе Глава встретился с первоклассницей Асель Саетовой, с которой познакомился в Уфимском хосписе. Девочка перемещается на инвалидной коляске, сохраняя моторику рук. После детсада Асель приняли в эту школу, также она учится в музыкальной школе. Асель поделилась, что мечтает стать врачом, и подарила Радию Хабирову картину и сувениры, которые сделала вместе с мамой.
Глава республики преподнес девочке планшет и пригласил ее в Уфу на «Бал маленьких принцесс». «Учись хорошо, а главное – не болей!» – сказал он.
Также в городе Радий Хабиров ознакомился с работой компании «Метротест». Она производит инновационное измерительное оборудование и является резидентом ТОР «Нефтекамск». На предприятии создали 60 новых рабочих мест. «Метротест» – хороший пример импортозамещения. Компания успешно зашла на рынок такого оборудования. Ребята – молодцы!» – отметил Глава после осмотра. Он заверил, что Региональная лизинговая компания поможет им приобрести оборудование.
По словам руководителя республики, Нефтекамск – крепкий, благоустроенный город, здесь есть крупные предприятия, которые работают в хорошем темпе. «Наша задача – завершить всё связанное с водоотведением. Кроме того, планируем построить спальный корпус татарской полилингвальной школы-интерната», – поделился он.
В Нефтекамске Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников спецоперации. Он выразил искренние соболезнования близким погибших бойцов и передал им ордена генерала Шаймуратова, которыми воины награждены посмертно за мужество и героизм.
«Ребята отдали свою жизнь за Родину. Каждый из них до конца выполнил свой долг. Они – настоящие герои», – сказал на встрече Глава. Он отметил, что главная задача сейчас – помнить о них, увековечить их память. По вопросам, с которыми родные бойцов обратились к нему на встрече, Глава дал поручения местным органам власти.
21 мая из Уфы на передовую торжественно проводили очередную группу участников СВО после отпуска. Военком Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы подполковник Сергей Жувак передал бойцам привет и слова благодарности от имени Главы Башкирии. «От того, насколько вы будете сплочёнными, будет зависеть выполнение поставленных боевых задач», — сказал он.
Перед отправкой мобилизованный из Стерлитамака с позывным «Ага» рассказал Башинформу, что на фронте служит наводчиком. А во время отпуска он проверил, как стоит его дом, который построил сам. «Очень приятно возвращаться в родные стены. Они напитывают меня доброй энергией и придают сил», – поделился боец.
Контрактника из Уфы с позывным «Кузнец» провожали супруга, дочь с зятем и маленькая внучка. До ухода на фронт он работал на заводе кузнецом, получал хорошую зарплату и имел бронь. «Но наступил момент, когда сказал себе и родным — моё место среди бойцов», – признался он.
Такое же решение принял уроженец села Верхнеяркеево Илишевского района Фарит Ганиев, который ранее трудился в прокуратуре и следкоме, был помощником Главы, депутатом Госдумы. «Это вызывает безусловное уважение», – отметил 18 мая на совещании правительства Радий Хабиров, вручив Фариту Ганиеву медаль генерала Шаймуратова за самоотверженность и мужество при исполнении служебного долга.
«Я рад, что служу в полку «Башкортостан». Республика нам очень сильно помогает», – сказал воин.
Главной опорой в вопросах поддержки участников СВО и их близких являются волонтеры штаба имени Минигали Шаймуратова. Всего в республике действует 71 штаб, который объединяет более 20 тысяч человек. «А теперь у всех „шаймуратовцев“ появился общий дом. Центральный офис волонтерского штаба открылся в Уфе», — рассказал Радий Хабиров. На улице Революционной, 55, участники СВО могут получить психологическую и юридическую помощь, также сюда можно привозить гуманитарную помощь.
21 мая в Уфе почтили память выдающегося российского политика Владимира Жириновского. В честь 80-летия со дня рождения основателя и бессменного руководителя ЛДПР провели торжественное собрание, открытие улицы и спортивный турнир. Мероприятия посетил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, председатель партии Леонид Слуцкий.
По словам Главы Башкортостана, Жириновский является одним из архитекторов политической системы современной России. «Он был настоящим патриотом, нашим старшим товарищем, мудрым политиком, яркой личностью. Многие его идеи и высказывания стали пророческими. Будучи депутатом всех восьми созывов Государственной Думы, Владимир Вольфович отстаивал интересы своих избирателей и ценности и идеалы нашей страны», – сказал Хабиров на торжественном собрании в Госсобрании РБ. Он отметил эффективную работу реготделения партии.
По мнению Радия Хабирова, сейчас наша страна проходит исторический этап очищения от чужеродных для нашей культуры ценностей и недружелюбного влияния коллективного Запада. «Уникальная способность предвидения судьбоносных событий геополитических масштабов подчёркивает глубину мысли Владимира Вольфовича», – подчеркнул Глава Башкирии. В знак признания высочайших заслуг политика перед страной одной из улиц Уфы присвоили имя Жириновского.
Радий Хабиров подчеркнул, что сейчас все наши предприятия и жители республики сосредоточены на главной цели – делать все для Победы, и поблагодарил всех за поддержку СВО. На собрании Глава вручил госнаграды активным членам ЛДПР. Леонид Слуцкий удостоен ордена Салавата Юлаева.
На встрече с ним Радий Хабиров обсудил вопросы развития экономики и поддержки СВО. Глава поблагодарил «партию за зрелую, взвешенную политику по всем ключевым государственным вопросам».
По словам Слуцкого, в Башкортостане системно подходят к выполнению своих обязательств перед жителями, это пример для других регионов. Председатель партии назвал нашу республику эталоном в решении вопросов в разных сферах жизни людей. «Также отметил бы работу по капремонту МКД, строительству школ, поликлиник, дорог», – сказал он.
Говоря о своём общении с Владимиром Жириновским, Радий Хабиров отметил, что «обычно люди видели его экспрессивным и эмоциональным. А когда я общался с ним у него в кабинете, то передо мной был очень умный человек с внимательными глазами. И я очень рад, что именно в таком формате мы с ним достаточно тесно работали».
22 мая Радий Хабиров побывал с рабочей поездкой в Кармаскалинском районе. Он посетил новую врачебную амбулаторию в деревне Улукулево. Ее возвели в прошлом году по нацпроекту. «Деревня эта большая, много семей с детьми. Поэтому такой объект, был очень нужен», – подчеркнул Глава.
Помощь здесь получают более 5,5 тысячи жителей, в том числе из ближайших сёл и деревень. В амбулатории открыты кабинеты терапевта, педиатра, акушера-гинеколога и стоматолога, есть дневной стационар, в сложных случаях врачи могут проконсультироваться с коллегами из Уфы.
Глава осмотрел амбулаторию, пообщался с персоналом. Так, здесь работает акушеркой Фаниса Сабитова, медицинский стаж которой 42 года. Руководитель республики поблагодарил сельских медиков за профессионализм и преданность делу и сообщил, что благодаря федподдержке к 2030 году в регионе обновят все сельские ФАПы.
Вблизи деревни Улукулево Глава посетил площадку селекционно-семеноводческого центра сельхозпредприятия «Урожай» и ознакомился с работой крупнейшего элеватора, рассчитанного на хранение 122 тысяч тонн зерна. Ранее проект получил меры поддержки как приоритетный. Здесь завершили монтаж оборудования и провели пусконаладочные работы. Семенной фонд нового центра будут использовать предприятия ГК «Урожай» и другие потребители. Запуск объекта позволил создать 60 рабочих мест.
Также Глава осмотрел новый машинно-тракторный парк предприятия «Урожай». Он высоко оценил вклад ГК «Урожай» в развитие агропрома республики. «Шикарный центр построили. Зерно здесь не просто хранится – есть сушка, очистка и калибровка. Такие современные комплексы очень нужны республике, ведь наши урожаи достигают 4–5 млн тонн зерна в год», – отметил Хабиров. Компания также строит ещё два подобных объекта и молочно-товарную ферму на 7 тысяч коров.
Во время поездки Глава республики побывал на «Кармаскалинском хлебокомбинате». Здесь в сутки выпекают до 10 тонн хлеба, который стал уже одним из брендов республики. Особенностью его производства является использование кирпичной печи и заквасок на хмелю. Хлебобулочные изделия предприятия развозят по всей республике.
«Очень вкусный хлеб, как раньше в деревнях пекли. Молодцы, что сохранили эти традиции», – сказал Радий Хабиров, посмотрев предприятие, и попросил пару буханок с собой. Глава также пообещал подумать, чем можно поддержать комбинат, потому что «производство хлеба – это не бизнес, это уже какое-то социальное служение, потому что маржинальность низкая».
Подводя итоги поездки в Кармаскалинский район, Радий Хабиров сообщил, что «первая проблема здесь – это дороги. Мы с главой района договорились, какие-то деньги уже в этом году они получают, и дополнительно выделим». Вторая проблема – это вода, нужны скважины. Третья – школа в райцентре, потому что детей много. В районе 51 тысяча жителей. «Близость к Уфе – это и преимущество, и беда района, это несёт очень большие нагрузки на всю инфраструктуру». Также, по словам Хабирова, надо навести порядок в карьерах. «Сейчас работаем над программой по сохранению дорог», – сказал Глава.
В ночь на 22 мая ВСУ при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Жертвами этой бесчеловечной атаки стали студенты колледжа. По данным федеральных СМИ, погиб 21 человек, более 40 получили ранения. Соболезнования родным и близким погибших от имени всей республики выразил Глава Башкирии. Всем пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления. Радий Хабиров отметил, что те, кто совершил этот чудовищный теракт, обязательно будут наказаны.
«Сил и стойкости — всем жителям нашей братской республики. Башкортостан всегда с вами», – подчеркнул Глава региона.
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