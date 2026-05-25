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02:45 (UTC+5), 25 Мая 2026

В Башкирии создали Совет по внедрению ИИ и уникальную лабораторию

Радий Хабиров рассказал, как в Башкирии будут внедрять ИИ; какое село в республике самое трезвое; в чем особенность кармаскалинского хлеба; где находится «ось времени». Эти и другие важные новости минувшей недели – в одном материале «Башинформа».

Фото: пресс-служба Главы РБ | сайт Главы РБ

Про «Трезвое село»

В понедельник, 18 мая, в Уфе наградили победителей 7-го республиканского конкурса «Трезвое село». Он направлен на пропаганду здорового, трезвого образа жизни и улучшение социального благополучия на селе. В этот раз в конкурсе приняли участие 845 сельских населённых пунктов. На республиканский этап вышли 52 села, которые соревновались в номинациях «крупные», «большие», «средние» и «малые» населённые пункты. В итоге победили деревни Гумбино Аскинского района, Татарский Нагадак Аургазинского района, Умбетово Зианчуринского района, село Старобаишево Дюртюлинского района и другие. Дипломы и денежные сертификаты победителям конкурса вручил Радий Хабиров на оперативном совещании правительства.

стоп-кадр видео правительство Башкириистоп-кадр видео правительство Башкирии
Фото: стоп-кадр видео | правительство Башкирии

«Удивительный конкурс! И он на самом деле превзошёл наши ожидания. У людей появляется тяга к нормальному образу жизни, командообразующий характер и вера в хорошее», – сказал Глава Башкирии на церемонии награждения. Он также заверил, что этот проект будет продолжен.

Видеоприветствие к участникам награждения направил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что проект Башкортостана «Трезвое село» является одним из успешных примеров повышения приверженности здоровому образу жизни. «С 2019 года в республике практически на треть упала общая заболеваемость алкоголизмом», – подчеркнул он.

Полученные денежные призы села-победители направят, как и прежде, на благоустройство и ремонт. Республиканский конкурс «Трезвое село» АСИ включило в топ-1000 «Сильных идей нового времени».

Про триумф олимпиадников

скриншот видео оперативное совещание правительства РБскриншот видео оперативное совещание правительства РБ
Фото: скриншот видео | оперативное совещание правительства РБ

Также на прошедшей неделе чествовали наших олимпиадников. По результатам участия во Всероссийской олимпиаде школьников Башкортостан вошел в пятерку лучших регионов страны. Это триумфальный результат республики за весь период участия в олимпиадном движении. До этого мы были в десятке сильнейших. В финале ВсОШ участвовали 8386 ребят со всей страны. Абсолютным лидером по традиции стала Москва. Башкортостан вошел в топ-5 как по числу финалистов ВсОШ, так и по количеству завоеванных дипломов. В сборную республики вошли 193 школьника – это на 40 человек больше, чем годом ранее. Наши ребята завоевали 78 дипломов – 13  победителей и 65 призёров. Особо отличились сборная по химии, завоевав 14 наград, и по праву – 11 дипломов. Высоких результатов наши олимпиадники достигли также по информатике, физике, астрономии, обществознанию.

Школьников и их наставников с триумфом поздравил Глава республики и вручил им госнаграды.

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Фото: пресс-служба Главы рБ | сайт Главы РБ

«Ваши достижения являются важным подтверждением того, что мы движемся в правильном направлении, создавая условия для развития талантливых ребят», – сказал Радий Хабиров. Он поблагодарил ребят за прославление Башкортостана и пожелал новых достижений. 

По поручению руководителя республики победителям и педагогам, подготовившим ребят, выплачиваются премии по 300 тысяч рублей, призеры и их педагоги получают по 150 тысяч. В этом году всего в олимпиадах приняли участие более миллиона наших ребят. Итоги рекордного олимпиадного сезона подвели в Уфе на фестивале «Достояние республики». Наставникам и тренерам сборных команд вручили благодарственные письма Минпросвещения РБ, награды и ценные подарки. 

Как в Башкирии учителя и ученики работают на успех – читайте здесь.

Про здравоохранение и уникальную лабораторию

19 мая в Уфе в городской больнице № 13 прошло совместное заседание Совета по развитию здравоохранения при Главе Башкортостана и коллегии республиканского минздрава. На заседании подвели итоги работы ведомства в прошлом году и обсудили совершенствование медпомощи жителям.

Перед заседанием Радий Хабиров ознакомился с возможностями больницы. В частности, посмотрел работу клинико-диагностической лаборатории, где запустили трековую автоматизированную линию. Это единственная трековая система подобного рода в ПФО. Она позволяет на 40% сократить время исследований и проанализировать на 40% больше проб. Инновационная система может работать круглосуточно, возможные ошибки из-за человеческого фактора сведены к минимуму. За 2025 год здесь провели 15,4 млн исследований биоматериалов от 18 медорганизаций. Ранее подобную систему запустили в РКБ имени Куватова.

Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБАзат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ

«Это, прежде всего, надёжность – анализаторы здесь лучше, соответственно, дают более точный прогноз и анализ. Это и скорость – уже через час в систему отправляются данные проведённого анализа», – отметил Радий Хабиров после осмотра. Он сказал, что лаборатории больницы № 13 и РКБ закрыли потребности всей республики. Глава также осмотрел здесь мобильный реабилитационный комплекс Мобитрак «Я смогу». Его оснастили авторскими тренажёрами для восстановления движений. По словам Хабирова, этот комплекс можно использовать в том числе для реабилитации ветеранов СВО.

На заседании Радий Хабиров поблагодарил медиков республики за большой вклад в развитие здравоохранения и вручил госнаграды. «Вместе мы неплохо прошли 2025 год. И, несмотря на непростые условия, продолжим выполнять намеченные планы», – сказал он.

Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБАзат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ

Принимавшая участие в работе заседания директор департамента минздрава РФ Инна Куликова отметила, что в Башкирии одними из первых в стране внедряют современные технологии и новые подходы к работе. Это позволяет вовремя диагностировать и лечить заболевания. Так, показатель смертности населения в республике уменьшился с 16,1 случая на 1 тысячу человек в 2021 году до 11,4 случая – в 2025-м. В прошлом году у нас ввели в эксплуатацию шесть новых поликлиник, отремонтировали девять объектов здравоохранения, установили 137 ФАПов и амбулаторий, закупили 5 тысяч единиц оборудования. Как итог более 70% жителей удовлетворены качеством медпомощи, сообщили на заседании.

«Медицинское сообщество выполняет очень нужную работу. Отрадно, что её высоко оценивают и наши жители», – подчеркнул Радий Хабиров.

По программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» для работы на селе привлекли более 300 специалистов. Еще заработала программа поддержки врачей, принятых на работу в городах с населением более 50 тысяч человек. Также для решения кадрового вопроса в 2025 году начал работу филиал Сибайского медколледжа в Акъяре. В ближайшей перспективе внимание будут уделять развитию информационных технологий и телемедицины, а также внедрению в отрасли элементов искусственного интеллекта. Усилия планируют направить на уменьшение очередей к врачам.

Про внедрение ИИ

В Башкирии появился Совет по внедрению искусственного интеллекта и новый вице-премьер, курирующий это направление. Об этом стало известно 19 мая на стратегической сессии, которую в Геномном центре кампуса провел Глава Башкортостана. На мероприятие собрались руководители министерств и ведомств, предприятий и организаций разных сфер деятельности.

Азат Гиззатуллин ИА «Башинформ»Азат Гиззатуллин ИА «Башинформ»
Фото: Азат Гиззатуллин | ИА «Башинформ»

«Искусственный интеллект перестал быть технологией будущего и уже становится необходимым инструментом конкурентоспособности регионов. Либо мы идём в эту сферу и становимся успешными, либо существенно отстанем», – сказал Радий Хабиров. Прямо на стратсессии в интерактивном режиме через цифрового помощника на экране Хабиров подписал указ о создании в Башкортостане Совета при Главе РБ по вопросам цифрового развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. Он станет ключевым органом для принятия решений в этой сфере. В состав Совета во главе с Радием Хабировым вошли представители правительства, бизнес-сообщества, эксперты. А главным по внедрению  ИИ в республике и координации ведомств в этих вопросах в ранге вице-премьера Глава назначил Олега Ли – «опытного эксперта, который стоял у истоков многих федеральных инициатив и программ в области искусственного интеллекта». 

На сессии Радий Хабиров дал поручение министерствам и ведомствам представить свои планы по ИИ-трансформации и запуску пилотных сервисов. Глава отметил, что «мы не будем начинать «с нуля», ИИ уже работает в Башкортостане». Так, в медицине ИИ применяется в диагностике, анализе КТ, МРТ, рентген-снимков. В промышленности ИИ используют для контроля скважин и точности производства деталей, в сельском хозяйстве – для автоматизации процессов.

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Фото: пресс-служба Главы РБ | сайт Главы РБ

«Искусственный интеллект будем внедрять огнём и мечом. Сопротивление изменениям неизбежно, особенно в системе государственного управления. Однако мы намерены действовать жёстко и системно», – предупредил Глава Башкирии. Говоря о ключевые задачах, Хабиров отметил, что необходимо сформировать рынок для IT-компаний и разработчиков ИИ-решений. Также нужно сформировать доверие общества к ИИ и объяснить его практическую пользу. «Люди должны не бояться новых технологий, а понимать их сущность и, главное, прагматичность использования», – отметил он.

На сессии обсудили перспективы использования технологий ИИ в различных отраслях, также  состоялась презентация стартапов с использованием ИИ. Одним из главных драйверов развития ИИ должна стать система госуправления, сообщили участники.

По словам Хабирова, в ближайшее время подготовят дорожную карту внедрения ИИ в ключевые сферы экономики. «Это будет серьёзный документ с источниками финансирования и последовательными этапами реализации», – подчеркнул Глава, отметив основную роль государства в развитии технологий ИИ.

Как в Башкирии будет проходить цифровая трансформация – читайте здесь.

Про Нефтекамск и «ось времени»

Азат Гиззатуллин ИА «Башинформ»Азат Гиззатуллин ИА «Башинформ»
Фото: Азат Гиззатуллин | ИА «Башинформ»

20 мая Радий Хабиров побывал с рабочей поездкой в Нефтекамске. Там он посетил обновленную аллею, соцобъекты, предприятие и провёл совещание по вопросам социально-экономического развития города. На совещании Глава региона отметил, что за первые три месяца этого года объёмы производства в республике выросли почти на 4%. А в Нефтекамске рост составил 12%. «Город также активно работает в части привлечения инвестиций. В активной фазе – 54 инициативы на 25 млрд рублей», – сказал он. В частности, в ТОР «Нефтекамск» реализуют проекты на 2,5 млрд рублей. Также, по словам Главы, хороший рост показывает автозавод «НЕФАЗ» холдинга «КАМАЗ». За последние 5 лет здесь отгрузили продукции на 161 млрд рублей. А с начала этого года производство выросло на четверть. Так, на «НЕФАЗе» начали серийное производство электробусов 5-го поколения.

Также в последние годы Нефтекамск стал одним из самых благоустроенных населённых пунктов в республике. За последние 6 лет по федпроекту здесь благоустроили 38 объектов. В городе при федеральной поддержке модернизируют сети водоснабжения и водоотведения, начали капремонт госфилармонии.

В Нефтекамске Глава побывал на аллее Трудовой Славы, которую благоустроили в рамках инициативы «Нефтекамск: ось времени», победившей во всероссийском конкурсе. На аллее представлены ключевые вехи развития города. В будущем ее планируют объединить в единое пространство с главной городской площадью.

Азат Гиззатуллин ИА «Башинформ»Азат Гиззатуллин ИА «Башинформ»
Фото: Азат Гиззатуллин | ИА «Башинформ»

«Важно, что здесь, как и в других наших городах, к развитию территорий подходят комплексно», – отметил Радий Хабиров. 

Он также посетил среднюю школу № 17 «Взлетай!», которую построили по стандартам доступной среды. В школе Глава осмотрел актовый и спортивный залы, столовую. Здесь есть классы разных профилей, которые взаимодействуют с вузами республики. А по проекту «Взлетай!» дети занимаются шахматами, танцами, изучают правила дорожного движения.

«Этот объект нам дался непросто, но в итоге получилась отличная школа в хорошем месте. Рядом много новостроек, где живут молодые семьи», – отметил Радий Хабиров. Он также сообщил, что проекту «Взлетай!» придадут новой энергии.

Азат Мухамедьянов Пресс-служба Главы РБАзат Мухамедьянов Пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | Пресс-служба Главы РБ

В школе Глава встретился с первоклассницей Асель Саетовой, с которой познакомился в Уфимском хосписе. Девочка перемещается на инвалидной коляске, сохраняя моторику рук. После детсада Асель приняли в эту школу, также она учится в музыкальной школе. Асель поделилась, что мечтает стать врачом, и подарила Радию Хабирову картину и сувениры, которые сделала вместе с мамой.

Глава республики преподнес девочке планшет и пригласил ее в Уфу на «Бал маленьких принцесс». «Учись хорошо, а главное – не болей!» – сказал он.

Также в городе Радий Хабиров ознакомился с работой компании «Метротест». Она производит инновационное измерительное оборудование и является резидентом ТОР «Нефтекамск». На предприятии создали 60 новых рабочих мест. «Метротест» – хороший пример импортозамещения. Компания успешно зашла на рынок такого оборудования. Ребята – молодцы!» – отметил Глава после осмотра. Он заверил, что Региональная лизинговая компания поможет им приобрести оборудование.

Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБАзат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ

По словам руководителя республики, Нефтекамск – крепкий, благоустроенный город,  здесь есть крупные предприятия, которые работают в хорошем темпе. «Наша задача – завершить всё связанное с водоотведением. Кроме того, планируем построить спальный корпус татарской полилингвальной школы-интерната», – поделился он

Про СВО

В Нефтекамске Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников спецоперации. Он выразил искренние соболезнования близким погибших бойцов и передал им ордена генерала Шаймуратова, которыми воины награждены посмертно за мужество и героизм.

Азат Мухамедьянов Пресс-служба Главы РБАзат Мухамедьянов Пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | Пресс-служба Главы РБ

«Ребята отдали свою жизнь за Родину. Каждый из них до конца выполнил свой долг. Они – настоящие герои», – сказал на встрече Глава. Он отметил, что главная задача  сейчас – помнить о них, увековечить их память. По вопросам, с которыми родные бойцов обратились к нему на встрече, Глава дал поручения местным органам власти.

21 мая из Уфы на передовую торжественно проводили очередную группу участников СВО после отпуска. Военком Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы подполковник Сергей Жувак передал бойцам привет и слова благодарности от имени Главы Башкирии. «От того, насколько вы будете сплочёнными, будет зависеть выполнение поставленных боевых задач», — сказал он.

Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»

Перед отправкой мобилизованный из Стерлитамака с позывным «Ага» рассказал Башинформу, что на фронте служит наводчиком. А во время отпуска он проверил, как стоит его дом, который построил сам. «Очень приятно возвращаться в родные стены. Они напитывают меня доброй энергией и придают сил», – поделился боец. 

Контрактника из Уфы с позывным «Кузнец» провожали супруга, дочь с зятем и маленькая внучка. До ухода на фронт он работал на заводе кузнецом, получал хорошую зарплату и имел бронь. «Но наступил момент, когда сказал себе и родным — моё место среди бойцов», – признался он.

стоп-кадр видео правительство Башкириистоп-кадр видео правительство Башкирии
Фото: стоп-кадр видео | правительство Башкирии

Такое же решение принял уроженец села Верхнеяркеево Илишевского района Фарит Ганиев, который ранее трудился в прокуратуре и следкоме, был помощником Главы, депутатом Госдумы. «Это вызывает безусловное уважение», – отметил 18 мая на совещании правительства Радий Хабиров, вручив Фариту Ганиеву медаль генерала Шаймуратова за самоотверженность и мужество при исполнении служебного долга.

«Я рад, что служу в полку «Башкортостан». Республика нам очень сильно помогает», – сказал воин. 

Главной опорой в вопросах поддержки участников СВО и их близких являются волонтеры штаба имени Минигали Шаймуратова. Всего в республике действует 71 штаб, который объединяет более 20 тысяч человек. «А теперь у всех „шаймуратовцев“ появился общий дом. Центральный офис волонтерского штаба открылся в Уфе», — рассказал Радий Хабиров. На улице Революционной, 55, участники СВО могут получить психологическую и юридическую помощь, также сюда можно привозить гуманитарную помощь.

Про память о Жириновском

21 мая в Уфе почтили память выдающегося российского политика Владимира Жириновского. В честь 80-летия со дня рождения основателя и бессменного руководителя ЛДПР провели торжественное собрание, открытие улицы и спортивный турнир. Мероприятия посетил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, председатель партии Леонид Слуцкий. 

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Фото: пресс-служба Главы рБ | сайт Главы РБ

По словам Главы Башкортостана, Жириновский является одним из архитекторов политической системы современной России.  «Он был настоящим патриотом, нашим старшим товарищем, мудрым политиком, яркой личностью. Многие его идеи и высказывания стали пророческими. Будучи депутатом всех восьми созывов Государственной Думы, Владимир Вольфович отстаивал интересы своих избирателей и ценности и идеалы нашей страны», – сказал Хабиров на торжественном собрании в Госсобрании РБ. Он отметил эффективную работу реготделения партии.

По мнению Радия Хабирова, сейчас наша страна проходит исторический этап очищения от чужеродных для нашей культуры ценностей и недружелюбного влияния коллективного Запада. «Уникальная способность предвидения судьбоносных событий геополитических масштабов подчёркивает глубину мысли Владимира Вольфовича», – подчеркнул Глава Башкирии. В знак признания высочайших заслуг политика перед страной одной из улиц Уфы присвоили имя Жириновского.

Радий Хабиров подчеркнул, что сейчас все наши предприятия и жители республики сосредоточены на главной цели – делать все для Победы, и поблагодарил всех за поддержку СВО. На собрании Глава вручил госнаграды активным членам ЛДПР. Леонид Слуцкий удостоен ордена Салавата Юлаева.

Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБАзат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ

На встрече с ним Радий Хабиров обсудил вопросы развития экономики и поддержки СВО. Глава поблагодарил «партию за зрелую, взвешенную политику по всем ключевым государственным вопросам».

По словам Слуцкого, в Башкортостане системно подходят к выполнению своих обязательств перед жителями, это пример для других регионов. Председатель партии назвал нашу республику эталоном в решении вопросов в разных сферах жизни людей. «Также отметил бы работу по капремонту МКД, строительству школ, поликлиник, дорог», – сказал он.

Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБАзат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ

Говоря о своём общении с Владимиром Жириновским, Радий Хабиров отметил, что «обычно люди видели его экспрессивным и эмоциональным. А когда я общался с ним у него в кабинете, то передо мной был очень умный человек с внимательными глазами. И я очень рад, что именно в таком формате мы с ним достаточно тесно работали».

Про большой элеватор, вкусный хлеб и близость к Уфе

22 мая Радий Хабиров побывал с рабочей поездкой в Кармаскалинском районе. Он посетил новую врачебную амбулаторию в деревне Улукулево. Ее возвели в прошлом году по нацпроекту. «Деревня эта большая, много семей с детьми. Поэтому такой объект, был очень нужен», – подчеркнул Глава.

Азат Мухамедьянов Пресс-служба Главы РБАзат Мухамедьянов Пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | Пресс-служба Главы РБ

Помощь здесь получают более 5,5 тысячи жителей, в том числе из ближайших сёл и деревень. В амбулатории открыты кабинеты терапевта, педиатра, акушера-гинеколога и стоматолога, есть дневной стационар, в сложных случаях врачи могут проконсультироваться с коллегами из Уфы.

Глава осмотрел амбулаторию, пообщался с персоналом. Так, здесь работает акушеркой Фаниса Сабитова, медицинский стаж которой 42 года. Руководитель республики поблагодарил сельских медиков за профессионализм и преданность делу и сообщил, что благодаря федподдержке к 2030 году в регионе обновят все сельские ФАПы.

Вблизи деревни Улукулево Глава посетил площадку селекционно-семеноводческого центра сельхозпредприятия «Урожай» и ознакомился с работой крупнейшего элеватора, рассчитанного на хранение 122 тысяч тонн зерна. Ранее проект получил меры поддержки как приоритетный. Здесь завершили монтаж оборудования и провели пусконаладочные работы. Семенной фонд нового центра будут использовать предприятия ГК «Урожай» и другие потребители. Запуск объекта позволил создать 60 рабочих мест.

Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБАзат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ

Также Глава осмотрел новый машинно-тракторный парк предприятия «Урожай». Он высоко оценил вклад ГК «Урожай» в развитие агропрома республики. «Шикарный центр построили. Зерно здесь не просто хранится – есть сушка, очистка и калибровка. Такие современные комплексы очень нужны республике, ведь наши урожаи достигают 4–5 млн тонн зерна в год», – отметил Хабиров. Компания также строит ещё два подобных объекта и молочно-товарную ферму на 7 тысяч коров.

Во время поездки Глава республики побывал на «Кармаскалинском хлебокомбинате». Здесь в сутки выпекают до 10 тонн хлеба, который стал уже одним из брендов республики. Особенностью его производства является использование кирпичной печи и заквасок на хмелю. Хлебобулочные изделия предприятия развозят по всей республике.

Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБАзат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ

«Очень вкусный хлеб, как раньше в деревнях пекли. Молодцы, что сохранили эти традиции», – сказал Радий Хабиров, посмотрев предприятие, и попросил пару буханок с собой. Глава также пообещал подумать, чем можно поддержать комбинат, потому что «производство хлеба – это не бизнес, это уже какое-то социальное служение, потому что маржинальность низкая».

Подводя итоги поездки в Кармаскалинский район, Радий Хабиров сообщил, что «первая проблема здесь – это дороги. Мы с главой района договорились, какие-то деньги уже в этом году они получают, и дополнительно выделим». Вторая проблема – это вода, нужны скважины. Третья – школа в райцентре, потому что детей много. В районе 51 тысяча жителей. «Близость к Уфе – это и преимущество, и беда района, это несёт очень большие нагрузки на всю инфраструктуру». Также, по словам Хабирова, надо навести порядок в карьерах. «Сейчас работаем над программой по сохранению дорог», – сказал Глава.

Чудовищный теракт

В ночь на 22 мая ВСУ при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Жертвами этой бесчеловечной атаки стали студенты колледжа. По данным федеральных СМИ, погиб 21 человек, более 40 получили ранения. Соболезнования родным и близким погибших от имени всей республики выразил Глава Башкирии. Всем пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления. Радий Хабиров отметил, что те, кто совершил этот чудовищный теракт, обязательно будут наказаны.

«Сил и стойкости — всем жителям нашей братской республики. Башкортостан всегда с вами», – подчеркнул Глава региона.

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