В Башкирии на проекты резидентов ТОР «Нефтекамск» привлекли 2,7 млрд рублей

20 мая в Нефтекамске Глава Башкортостана Радий Хабиров провел выездное рабочее совещание. На нем обсудили вопросы социально-экономического развития города. Руководитель республики поблагодарил жителей города, тружеников предприятий, работников организаций, волонтеров, общественников, всех нефтекамцев за активное участие в решении общей задачи – приближение Победы.

«Жители Нефтекамска отправили нашим военнослужащим 26 гуманитарных конвоев общим весом более 705 тонн, 112 единиц техники, включая автомобили УАЗ, «Нивы», мотоциклы и квадроциклы. Связали и передали более 2000 маскировочных сетей. Сейчас город ведет серьезную работу с ветеранами СВО – их у вас пока 118 человек. Молодцы, что помогаете им восстановить здоровье и силы, найти работу, открыть собственное дело. Несмотря на непростые условия, мы обеспечиваем стабильное развитие всех сфер жизни нашей республики, держим руку на пульсе социального самочувствия жителей, принимаем меры для улучшения ситуации на местах», – сказал Радий Хабиров.

Глава региона отметил, что в прошлом году в силу ряда причин фиксировался спад промышленного производства.

«Благодаря совместной работе по итогам первых трех месяцев этого года теперь есть рост почти на 4%. В Нефтекамске также наметился повышающий тренд – плюс почти 12%. Рост экономики республики подтверждают данные инвестиционного развития. За семь лет прирост инвестиций в Башкортостане составил почти 80%. Свой вклад в инвестиции вносят и проекты Нефтекамска. В активной фазе сейчас 54 инициативы на 25 млрд руб. Это и проекты резидентов ТОР «Нефтекамск» на 2,7 млрд рублей. Мы продлили пока до конца 2027 года льготные ставки по упрощенной системе налогообложения для резидентов наших территорий опережающего развития», – отметил Радий Хабиров.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» идет работа над комплексным развитием территорий.

«С федеральной поддержкой в рамках Инфраструктурного меню в Нефтекамске ведем модернизацию ЖКХ города – строим и реконструируем сети водоснабжения и водоотведения города. Самые крупные проекты реализуются за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) по реконструкции биологических очистных сооружений и строительству главной канализационной насосной станции города. В эти проекты привлечено 3,5 млрд рублей федеральных средств. Их реализация позволит обеспечить дополнительный объем ввода жилья на территории города к 2035 году на уровне 1 млн кв. метров», – сказал Радий Хабиров.