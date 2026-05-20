В Башкирии программе «Взлетай!» придадут новой энергии

20 мая во время рабочей поездки в Нефтекамск Глава региона посетил среднюю школу №17, где осмотрел столовую, актовый и спортивный залы школы. Директор учебного заведения Роман Ганиев рассказал, что в этом учебном году у них в 65 классах обучается 1870 учеников. В школе работают 70 педагогов. Радий Хабиров посмотрел, как организовано школьное питание. Помимо основного меню, которое формируется в том числе и по пожеланиям школьников, в столовой работает эко-буфет «Здоровей-КА». Его особенность — акцент на здоровом питании: в меню отсутствуют блюда с майонезом, чипсы и шоколад, кроме «Алёнки», который, по словам организатора школьного питания Зинифы Умурбаевой, рекомендован для детского питания. В буфете продают яблоки, соки, компоты собственного производства в миниатюрных бутылках, блинчики со сгущёнкой, пиццу, пирожное «Муравейник» и другие продукты. Все это можно оплатить картой школьника.

Особое внимание в школе уделяют программе «Взлетай!». Школьники во внеурочное время могут заниматься шахматами, обучаться ораторскому искусству и башкирским танцам, изучать правила дорожного движения, чтобы в дальнейшем получить водительское удостоверение. В 2025 году в школе открыт 10-й профильный класс технологического (инженерного) профиля с углубленным изучением математики и физики и социально-экономического профиля с углубленным изучением математики и обществознания. Школа взаимодействует с Уфимским университетом науки и технологий, с УГНТУ и БГМУ заключены соглашения в рамках сотрудничества.

«Эта школа непросто далась нам. Я ругал строителей, тут были некоторые недостатки. Но в итоге получилась отличная школа, и самое главное – мы хорошо ее разместили. Рядом много новостроек, много молодых семей. И садик здесь, рядом. Мы еще одну школу сдадим осенью. Видите, Нефтекамск растет. Вот глава города уже просит еще одну школу.

Что касается «Взлетай», я хочу энергии новой дать этой программе. Вы же сами видите, какая польза для детей. Умение говорить публично, иностранные языки, танец башкирский, шахматы, получение прав с прохождением теоретического курса. Здорово», – отметил Радий Хабиров во время общения с журналистом «Башинформа».