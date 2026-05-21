В Уфе торжественно проводили участников СВО к местам боевой службы

«Приезжаю в отпуск не в первый раз, всё идёт по графику. Дом начинал строить ещё до мобилизации. Ну, а потом потихоньку и достроил, выплаты позволяли. Конечно, мне помогали мои родные, спасибо им. Очень приятно возвращаться в родные стены. Они напитывают меня доброй энергией и придают сил. Каждый раз меня встречают отец, брат, сестра. Уж прошло много времени с тех пор, как они впервые провожали меня на СВО. Но всё равно переживают. Поэтому пока и не тороплюсь обзаводиться семьёй. Женюсь, а молодая жена будет волноваться. Вот наступит победа, вернусь домой окончательно, тогда и можно будет привести домой хозяйку. А пока — фронт. Наши парни служат отважно, противника давим», — сказал «Ага».

Контрактника из Уфы с позывным «Кузнец» провожала многочисленная семья — супруга, дочь с зятем и маленькая внучка, которую боец не выпускал из рук.

«Моя радость и счастье!» — улыбается «Кузнец».