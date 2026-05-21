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06:43 (UTC+5), 21 Мая 2026

В Уфе торжественно проводили участников СВО к местам боевой службы

Сегодня в Уфе состоялись торжественные проводы участников СВО к местам несения службы. Бойцы побывали в родных краях в краткосрочном отпуске, отдохнули в кругу семьи, ездили к родственникам.

Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков

Словом, дни были, как они сами сказали военкору «Башинформа», насыщенными и плодотворными, но пришла пора вернуться в строй.

Мобилизованный из Стерлитамака Григорий с позывным «Ага» до мобилизации работал в малом бизнесе. На фронте служит наводчиком. За героизм и мужество рядовой награждён медалью «За отвагу» и медалью Жукова, а также медалью «Участнику специальной военной операции».

Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»

Молодой мужчина рассказал агентству, что во время отпуска проверил, как стоит его дом, который построил сам. По его словам, в хозяйстве всё в порядке, родственники присматривают за жилищем во время отсутствия бойца.

Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»

«Приезжаю в отпуск не в первый раз, всё идёт по графику. Дом начинал строить ещё до мобилизации. Ну, а потом потихоньку и достроил, выплаты позволяли. Конечно, мне помогали мои родные, спасибо им. Очень приятно возвращаться в родные стены. Они напитывают меня доброй энергией и придают сил. Каждый раз меня встречают отец, брат, сестра. Уж прошло много времени с тех пор, как они впервые провожали меня на СВО. Но всё равно переживают. Поэтому пока и не тороплюсь обзаводиться семьёй. Женюсь, а молодая жена будет волноваться. Вот наступит победа, вернусь домой окончательно, тогда и можно будет привести домой хозяйку. А пока — фронт. Наши парни служат отважно, противника давим», — сказал «Ага».

Контрактника из Уфы с позывным «Кузнец» провожала многочисленная семья — супруга, дочь с зятем и маленькая внучка, которую боец не выпускал из рук.

«Моя радость и счастье!» — улыбается «Кузнец».

Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»

Военнослужащий отправился на фронт по контракту с минобороны в 2024 году. До этого работал кузнецом на заводе, но после того, как Курская область пережила вторжение ВСУ, принял твёрдое решение служить Родине на Донбассе.

Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»

«Трудился я на заводе с 1995 года. Зарплату получал хорошую, получил бронь. Но наступил момент, когда сказал себе и родным — моё место среди бойцов. У меня два деда воевали в годы Великой Отечественной войны, отважно защищали Родину, не жалея себя. И почему мы — их потомки должны оставаться в стороне? Я очень люблю свою семью, а на фронте стал ещё больше ценить её. Там, за ленточкой приходит особое чувство по отношению к Отчизне. Но выбор мужчина должен сделать осознанно, ответственно. К тому же отмечу, защита нашей страны это не только служба на передовой. Нам очень помогает тыл. У каждого своя задача. Кто-то участвует в бою, а другие приближают победу, поддерживая солдат. Это важно», — поделился с «Башинформом» «Кузнец».

Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»

Участников СВО напутствовали военный комиссар Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы подполковник Сергей Жувак и заместитель главы администрации Советского района Султан Бадыков.

Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»

Сергей Жувак передал бойцам привет и слова благодарности от имени Главы Башкирии Радия Хабирова. Офицер отметил, что руководство республики и жители гордятся ими и желают скорейшего возвращения домой живыми и невредимыми.

Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»

«Большое вам спасибо за то, что в непростое время приняли мужественное решение встать на защиту Родины. Низкий вам поклон. Служба в зоне специальной военной операции тяжёлая и опасная. Но вы мужественно исполняете свой долг. От того, насколько вы будете сплочёнными, будет зависеть выполнение поставленных боевых задач. Берегите и поддерживайте друг друга. Возвращайтесь в родные дома живыми, здоровыми и с победой», — пожелал Сергей Жувак.

Эдуард Кускарбеков ИА Башниформ
Эдуард Кускарбеков ИА Башниформ
Эдуард Кускарбеков ИА Башниформ
Эдуард Кускарбеков ИА Башниформ
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА Башниформ
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Ранее «Башинформ» сообщал о наборе контрактников в ряды войск беспилотных систем. Подробнее в этой публикации агентства.

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