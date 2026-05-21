В Уфе торжественно проводили участников СВО к местам боевой службы

Словом, дни были, как они сами сказали военкору «Башинформа», насыщенными и плодотворными, но пришла пора вернуться в строй.
Мобилизованный из Стерлитамака Григорий с позывным «Ага» до мобилизации работал в малом бизнесе. На фронте служит наводчиком. За героизм и мужество рядовой награждён медалью «За отвагу» и медалью Жукова, а также медалью «Участнику специальной военной операции».
Молодой мужчина рассказал агентству, что во время отпуска проверил, как стоит его дом, который построил сам. По его словам, в хозяйстве всё в порядке, родственники присматривают за жилищем во время отсутствия бойца.
«Приезжаю в отпуск не в первый раз, всё идёт по графику. Дом начинал строить ещё до мобилизации. Ну, а потом потихоньку и достроил, выплаты позволяли. Конечно, мне помогали мои родные, спасибо им. Очень приятно возвращаться в родные стены. Они напитывают меня доброй энергией и придают сил. Каждый раз меня встречают отец, брат, сестра. Уж прошло много времени с тех пор, как они впервые провожали меня на СВО. Но всё равно переживают. Поэтому пока и не тороплюсь обзаводиться семьёй. Женюсь, а молодая жена будет волноваться. Вот наступит победа, вернусь домой окончательно, тогда и можно будет привести домой хозяйку. А пока — фронт. Наши парни служат отважно, противника давим», — сказал «Ага».
Контрактника из Уфы с позывным «Кузнец» провожала многочисленная семья — супруга, дочь с зятем и маленькая внучка, которую боец не выпускал из рук.
«Моя радость и счастье!» — улыбается «Кузнец».
Военнослужащий отправился на фронт по контракту с минобороны в 2024 году. До этого работал кузнецом на заводе, но после того, как Курская область пережила вторжение ВСУ, принял твёрдое решение служить Родине на Донбассе.
«Трудился я на заводе с 1995 года. Зарплату получал хорошую, получил бронь. Но наступил момент, когда сказал себе и родным — моё место среди бойцов. У меня два деда воевали в годы Великой Отечественной войны, отважно защищали Родину, не жалея себя. И почему мы — их потомки должны оставаться в стороне? Я очень люблю свою семью, а на фронте стал ещё больше ценить её. Там, за ленточкой приходит особое чувство по отношению к Отчизне. Но выбор мужчина должен сделать осознанно, ответственно. К тому же отмечу, защита нашей страны это не только служба на передовой. Нам очень помогает тыл. У каждого своя задача. Кто-то участвует в бою, а другие приближают победу, поддерживая солдат. Это важно», — поделился с «Башинформом» «Кузнец».
Участников СВО напутствовали военный комиссар Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы подполковник Сергей Жувак и заместитель главы администрации Советского района Султан Бадыков.
Сергей Жувак передал бойцам привет и слова благодарности от имени Главы Башкирии Радия Хабирова. Офицер отметил, что руководство республики и жители гордятся ими и желают скорейшего возвращения домой живыми и невредимыми.
«Большое вам спасибо за то, что в непростое время приняли мужественное решение встать на защиту Родины. Низкий вам поклон. Служба в зоне специальной военной операции тяжёлая и опасная. Но вы мужественно исполняете свой долг. От того, насколько вы будете сплочёнными, будет зависеть выполнение поставленных боевых задач. Берегите и поддерживайте друг друга. Возвращайтесь в родные дома живыми, здоровыми и с победой», — пожелал Сергей Жувак.
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