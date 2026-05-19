В Башкирии молодые мужчины выбрали службу в рядах операторов БПЛА

Сначала нерешительность и робость, затем движения его пальцев становятся увереннее, видим концентрацию внимания на пульте управления. Ему помогают инструктор и слова поддержки других новобранцев.
Наконец, коптер отрывается от земли, начинает перемещаться на уровне глаз и выше. Через несколько минут дрон успешно подхватывается руками. Полёт коптера окончен, а на лице молодого мужчины искренняя радость: «Получилось!».
Михаил приехал в пункт отбора граждан на военную службу по контракту «Защитник» из Межгорья. В разговоре с ним выяснилось, что ему 34 года, он отец четверых детей.
В молодости проходил службу по контракту в Вооружённых силах России, был разведчиком. Год назад задумался над тем, что пора вспомнить полученные военные навыки и отправиться выполнять боевые задачи на специальную военную операцию.
«В семье у нас нет военных. Так что я буду первым. У меня семья и наобум ответственные решения принимать нельзя. Я всё тщательно обдумал. Государство и наша республика поддерживают участников СВО и их семьи, это не секрет. Достойные денежные выплаты, это тоже всем известно. Мама, сестра, супруга поддержали мой выбор — служба в рядах операторов БПЛА. К изучению вопроса об условиях их работы тоже подошёл внимательно. Меня всё устраивает. Да что там говорить — рад, что попал в войска беспилотных систем, очень сильно рад. Очень хочу научиться управлять БПЛА. В дальнейшем буду развивать полученные навыки, пригодятся в дальнейшей работе. А если честно, думаю над получением высшего военного образования. В общем, перспективы есть», — рассказал Михаил, взявший себе позывной «Композитор».
Михаил и его товарищи, с которыми он уже успел перезнакомиться, прошли все необходимые проверки, медкомиссию. По его словам, некоторые тесты были сложными, но он справился.
В центр отбора по контракту к будущим дроноводам пришли инструкторы Центра тактической и специальной тактической подготовки операторов беспилотников имени Владлена Татарского. Они провели теоретические и практические занятия на базе квадрокоптера DJI. Этот лёгкий по весу и управлению складной и компактный дрон предназначен для фото- и видеосъёмки с высоты птичьего полёта концертов, фестивалей и других массовых мероприятий, а также инспекции промышленных объектов, природных ресурсов. Кроме того, как отметили специалисты, DJI идеальный выбор для новичков, чтобы освоить азы управления дроном перед переходом на более дорогую и тяжелую профессиональную технику, которая используется на передовой.
На занятиях новобранцам рассказали, как надо подготовить дрон к работе, на что надо обращать внимание во время управления и как правильно маневрировать в воздушном пространстве.
«Парни, у вас всё получается хорошо. Главное, тренироваться и быть внимательными к нашим урокам», — обратились к контрактникам специалисты.
Другие жители Башкирии, желающие вступить в войска беспилотных систем, могут узнать все подробности на сайте о призыве по контракту башбат.рф. Портал дополнился информацией о преимуществах войск БПЛА, сообщало ранее агентство.
Напомним главные преимущества службы в войсках беспилотных систем. Так, для операторов БПЛА обеспечен повышенный уровень безопасности. Их служба идёт вдали от линии боевого соприкосновения.
Также минобороны предлагает гибкие сроки службы. Контракт заключается на срок от одного года, что позволяет оценить специфику службы. Военнослужащий сможет уволиться либо заключить новый контракт.
Бойцам гарантируется сохранение специальности. В контракте с оборонным ведомством страны прописано, что военнослужащего нельзя перевести без его согласия на другую специальность, не связанную с управлением БПЛА, либо в другой вид (род) войск.
Контрактники в сфере БПЛА получают полный социальный пакет. На них распространяются все предусмотренные законодательством выплаты, льготы и социальные гарантии.
Кроме того, есть специальные условия студентам. Обучающиеся в вузах имеют право заключить контракт, взяв академический отпуск, а после службы восстановиться уже на бюджет.
Есть доплата за эффективность. Тем, кто успешно поражает цели противника, полагается от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
Эту и другую важную информацию интересующиеся службой в рядах подразделений БПЛА могут узнать на сайте башбат.рф, а также по номеру 122.
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