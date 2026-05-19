В Башкирии молодые мужчины выбрали службу в рядах операторов БПЛА

Сначала нерешительность и робость, затем движения его пальцев становятся увереннее, видим концентрацию внимания на пульте управления. Ему помогают инструктор и слова поддержки других новобранцев.

Наконец, коптер отрывается от земли, начинает перемещаться на уровне глаз и выше. Через несколько минут дрон успешно подхватывается руками. Полёт коптера окончен, а на лице молодого мужчины искренняя радость: «Получилось!».

Михаил приехал в пункт отбора граждан на военную службу по контракту «Защитник» из Межгорья. В разговоре с ним выяснилось, что ему 34 года, он отец четверых детей.

В молодости проходил службу по контракту в Вооружённых силах России, был разведчиком. Год назад задумался над тем, что пора вспомнить полученные военные навыки и отправиться выполнять боевые задачи на специальную военную операцию.