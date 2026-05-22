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06:34 (UTC+5), 22 Мая 2026

В Башкирии запустили крупный селекционно-семеноводческий центр и элеватор

Сегодня в рамках рабочей поездки в Кармаскалинский район Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел селекционно-семеноводческий центр и элеватор сельхозпредприятия «Урожай», которые заработали в этом году.

Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
Азат Гиззатуллин
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
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На сегодняшний день в рамках реализации проекта завершены работы по устройству фундаментных конструкций под пункты приема, очистки, сушки и силосные емкости хранения. В полном объеме доставлено на площадку все необходимое технологическое оборудование, проведен полный монтаж технологического оборудования на участке приема и сушки.

Директор сельхозпредприятия Радик Рафиков рассказал, что центр состоит из участков приемки, сушки, очистки и подготовки семян, участка хранения, состоящих из 5 силосов (по 10 тыс. тонн) и 12 силосов (по 6 тыс. тонн). Завершены все монтажные работы, произведена пусконаладка всех объектов хранения вместимостью 122 тысячи тонн. Вложено 2,5 млрд рублей инвестиций. Создано 41 рабочее место. За счет селекционно-семеноводческого центра в растениеводстве планируется производство семян зерновых для группы компаний «Урожай» и реализации сторонним потребителям, с годовым объемом производства семян не менее 120 тысяч тонн.

На агропредприятии «Урожай» также внедрен интеллектуальный комплекс контроля расхода корма для крупного рогатого скота. В результате потери корма за год снизились более чем в полтора раза, затраты сократились с 42 млн до 25 млн рублей.

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