За одной партой: как в Башкирии учителя и ученики работают на успех

Башкирия закрепила за собой статус одного из главных интеллектуальных центров страны, заняв пятую строчку в общероссийском рейтинге по количеству участников, направленных на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) в 2025-2026 учебном году. Итоги рекордного олимпиадного сезона подвели накануне в Уфе на масштабном фестивале «Достояние республики» в Национальном молодежном театре.

Как отметил министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин, текущие показатели стали историческим максимумом для региональной системы образования.

«Республика Башкортостан традиционно входила в десятку сильнейших регионов по результатам участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, теперь мы в пятерке лучших субъектов страны. Это лучший, триумфальный результат республики за весь период участия в олимпиадном движении», — заявил Ильдар Мавлетбердин.

По его словам, финальный этап объединил 8386 сильнейших учащихся со всей страны. Абсолютным лидером общего зачета традиционно осталась Москва. Согласно официальным данным, Башкортостан вошел в топ-5 как по числу делегированных финалистов, так и по количеству завоеванных дипломов.

По числу победителей и призеров республика также замкнула пятерку сильнейших, завоевав 78 дипломов — 13 победителей и 65 призеров. Для сравнения: в 2025 году этот показатель составлял 57 дипломов, а в 2024-м — 46. Пропорционально рос и состав самой сборной: со 113 человек в 2024 году до 193 школьников в текущем олимпиадном сезоне.

В минпросвещения особо выделили триумф сборной Башкирии по химии. Команда принесла региону 14 наград — 2 победителя и 12 призеров. Не менее успешна, по мнению федерального центра, команда республики по праву, которая завоевала 11 дипломов, включая два звания абсолютных победителей. Расширилась и география успеха — в этом году высшие награды уехали в 14 муниципалитетов республики. В их числе — Уфа, Стерлитамак, Салават, Октябрьский, Нефтекамск, Сибай, а также Мелеузовский, Альшеевский, Янаульский, Туймазинский, Кугарчинский, Миякинский, Уфимский и Белебеевский районы.

Ильдар Мавлетбердин пояснил: качественный рывок стал результатом масштабной работы в рамках образовательного проекта «Аврора. Взлёт». В 2026 году в школьном этапе олимпиады участвовало 308 тысяч школьников. В общей же сложности, впервые в истории Башкирии в олимпиадах по разным предметам приняли участие более миллиона ребят.

Надо сказать, что и у детей, и у педагогов есть хороший стимул. И это не только поступление победителей и призеров в вузы страны вне конкурса, но и материальное поощрение. По поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова победителям и педагогам, подготовившим ребят, выплачиваются премии. В 2024 году их сумма была удвоена. И сейчас победители финала ВсОШ и их наставники получают по 300 тысяч рублей, призеры и подготовившие их педагоги — по 150 тысяч рублей.

Кстати, в некоторых городах и районах победителям тоже выплачивают премии. К примеру, в Кармаскалинском районе за победу на региональном этапе дают по 100 тысяч рублей. В Благовещенском районе одаренным детям выдают жилищные накопительные сертификаты и выплаты до 50 тысяч рублей. В Аскинском и Мечетлинском районах учреждены ежемесячные стипендии глав администраций.

В Уфе, Стерлитамаке и Октябрьском действуют отдельные программы для учителей. К примеру, в Октябрьском за подготовку призера финала учитель получает выплату в размере 50 тысяч рублей.

В Башкирии прекрасно понимают: за блистательными победами школьников стоят терпение, профессионализм и самоотдача их учителей. Именно поэтому в республике проводится фестиваль «Достояние республики», на котором, как уже было сказано, труд наставников и тренеров сборных команд республики был отмечен благодарственными письмами Минпросвещения РБ, наградами «Наставник будущего» и ценными подарками.

И это только начало. На пленарном заседании восьмого форума школьного образования «Взлетай!» Радий Хабиров поручил правительству, министерству просвещения, агентству по печати и СМИ региона разработать республиканскую программу по повышению престижа педагогического труда.

В частности, планируется улучшить условия труда, рассмотреть вопрос повышения заработной платы и создать систему нематериальных благ для педагогов, включая обустройство современных учительских пространств и внедрение дополнительных решений, направленных на повышение качества жизни педагогов.

Минсылу Агзамовна Тлявкабулова, учитель русского языка и литературы полилингвальной гимназии-интерната № 3 Сибая с 53-летним стажем признает, результат работы учителя можно увидеть не сразу: ученик часто понимает ценность знаний лишь спустя годы.

«Поэтому признание здесь и сейчас очень важно для любого учителя. Когда мои методы дают результат (победы на олимпиадах, тёплые письма выпускников, уважение коллег), я понимаю, что двигаюсь в правильном направлении. Грамоты, звания и уважение вдохновляют учителей к новым свершениям. Поэтому для меня признание — это обратная связь, доказывающая, что моя работа имеет смысл и ценность для других», — поделилась заслуженный учитель Республики Башкортостан.

Свою оценку олимпиадным успехам республики дал и Глава региона Радий Хабиров, назвав результаты заслуженными.

«На протяжении последних лет мы ведем комплексную работу с олимпиадниками, создаем для этого широкую инфраструктуру. У сборной Башкортостана – сильные тренеры, большую помощь в подготовке ребят оказывают и наши вузы. Все это приводит к отличному результату – а значит, мы все делаем правильно. Спасибо педагогам и тренерам – за профессионализм, родителям – за терпение и поддержку. Ребятам – за активность, невероятное трудолюбие и за то, что прославляют родной Башкортостан», – поблагодарил всех причастных руководитель региона.

Политолог Дмитрий Орлов отмечает, что сильные результаты показывают не только школы Уфы, но и муниципалитеты по всей республике. По его мнению, важную роль в этом сыграли модернизация школ, премии для педагогов и учеников, а также работа центра «Аврора» и республиканских вузов.

«Башкортостан сегодня показывает, что качественная работа с талантливыми детьми возможна не только в столичных регионах. Команда Радия Хабирова смогла выстроить систему, в которой инвестиции в образование конвертируются в реальные интеллектуальные достижения», — уверен он.

Ранее «Башинформ» писал о том, как Башкирия вошла в топ интеллектуальных лидеров.