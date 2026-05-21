Глава Башкирии рассказал о своём общении с Владимиром Жириновским

– Обычно люди видели его экспрессивным и эмоциональным. А когда я общался с ним у него в кабинете, то передо мной был очень умный человек с внимательными глазами. И я очень рад, что именно в таком формате мы с ним достаточно тесно работали, – сказал Глава Башкортостана.
В свою очередь, председатель партии Леонид Слуцкий назвал Башкортостан эталоном в решении вопросов в разных сферах жизни людей.
– Очень приятно, что в Башкортостане только за один наш визит мы посетили сразу несколько мероприятий, посвящённых памяти Владимира Жириновского. Это и торжественное собрание, и открытие улицы, и спортивный турнир в его честь, – отметил Леонид Слуцкий. – Радий Фаритович Хабиров – человек с уникальным опытом, верен своей республике и своему народу. Обсудили с ним много животрепещущих вопросов, в том числе поддержку СВО, развитие экономики. Радует, что Башкортостан системно подходит к выполнению своих обязательств перед жителями, являясь примером для других регионов.
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