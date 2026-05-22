Радий Хабиров обозначил достижения и проблемы Кармаскалинского района

Глава Башкортостана Радий Хабиров в интервью корреспонденту «Башинформа» подвел итоги своей сегодняшней рабочей поездки в Кармаскалинский район.
«Первая проблема – это дороги. Мы с главой района договорились, какие-то деньги уже в этом году они получают, и дополнительно выделим. Вторая проблема, она более сложная – это вода, потому что люди говорят, настолько нужны скважины, что в жару высыхали даже, и жителям приходилось ездить в другой район за водой. Это ужасно, конечно. Третья – школа в райцентре, потому что детей много. В районе 51 тысяча жителей живет. Он же ещё растёт, потому что всё-таки близость к Уфе – это и преимущество, и беда района, это несёт очень большие нагрузки на всю инфраструктуру. Здесь очень хорошая крепкая команда, Альфир Фархатович уверенно управляет районом. И общественно-политический процесс ровный.
Есть проблема ещё очень большая – это навести порядок в этих карьерах. Сейчас работаем над программой по сохранению дорог. Без карьеров тоже нельзя, потому что дороги строить надо, стройка есть, без песка, как будешь строить? Мы здесь поликлинику неплохую сделали в прошлом году. Еще раз повторюсь, в межпоселковые, межпоселенческие дороги надо вкладывать деньги. И несмотря ни что мы будем приводить их в порядок», – сказал Радий Хабиров.
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