Радий Хабиров ознакомился с ходом благоустройства города Нефтекамска

Проект «Нефтекамск: ось времени» стал победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года, был реализован в 2025 году. Благоустройство территории проведено в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Сумма федерального гранта составила 103 млн рублей, 75 млн рублей выделила республика. У города уже есть хороший опыт реализации подобных проектов. Так, в рамках программы комфортной городской среды был реализован проект «Тропа здоровья», с развитой велосипедной инфраструктурой, а также ведется системная работа по преобразованию центральных общественных пространств, частью и следующим этапом которых является площадь и улица Ленина.

Глава администрации Нефтекамска Эльдар Валидов пояснил, что первая точка на оси времени посвящена первостроителям, которые вложили свои силы в активное формирование поселения рядом с открытыми месторождениями нефти – будущим Нефтекамском. После постепенного освоения земли эта часть республики начала наращивать инфраструктуру края, и нефтедобыча пошла в гору – поэтому вторая зона на оси времени посвящена нефтедобыче с памятником нефтяникам в центре композиции. Третья зона и памятник Карцеву – первому руководители города, при котором были построены и введены в эксплуатацию все предприятия – зона, посвященная промышленности и работникам заводов. Четвертая зона, без которой не могло бы быть без предыдущих, это аллея Славы, где расположены стенды с почетными горожанами. По всей аллее проходит велодорожка.

С 2019 по 2025 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Нефтекамске благоустроено 38 объектов на общую сумму 746,51 млн рублей.

«Наши города заметно преобразились. Янаул всегда очень опрятный, Октябрьский. Ишимбай – сейчас становится красивым. В Салавате мы ряд программ провели, поэтому, на мой взгляд, так города конкурируют между собой и подглядывают друг у друга. Такая здоровая конкуренция есть. Но, конечно, облик Нефтекамска за последние годы – это объективно надо признать, разительно изменился», - сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».