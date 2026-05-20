Глава Башкирии встретился в Нефтекамске с семьями погибших участников СВО

Руководитель региона выразил искренние соболезнования родителям и жёнам погибших военнослужащих и передал им ордена генерала Шаймуратова, которыми бойцы награждены посмертно за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.
– Ребята отдали свою жизнь за Родину. Каждый из них до конца выполнил свой долг. Они – настоящие герои, – сказал Глава республики. – Спасибо вам большое за ваших сыновей. Наша главная задача – помнить о них, увековечить их память, проявлять постоянную заботу, окружить вниманием родителей, жён и детей. Когда закончится специальная военная операция, мы обязательно поставим в Уфе мемориал в честь наших воинов. Аллеи памяти также появятся во всех муниципалитетах. Знаю, что такая работа уже проводится.
Радий Хабиров подчеркнул, что в регионе действует широкий комплекс мер поддержки семей участников СВО. Глава республики также поинтересовался, как учатся дети погибших воинов, отдельно отметив, что они имеют льготы при поступлении в учебные заведения. Глава администрации Нефтекамска Эльдар Валидов пояснил, что за каждой семьёй закрепили координатора из числа сотрудников муниципалитета. Глава республики дал поручение в сжатые сроки подобрать кандидата на должность социального координатора госфонда «Защитники Отечества».
Родные погибших бойцов в свою очередь обратились к Главе региона с рядом личных вопросов, по которым Радий Хабиров дал поручение местным властям. Они также поблагодарили Радия Хабирова за внимание к их нуждам и личное участие в решении возникающих вопросов.
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