Глава Башкирии встретился в Нефтекамске с семьями погибших участников СВО

Радий Хабиров подчеркнул, что в регионе действует широкий комплекс мер поддержки семей участников СВО. Глава республики также поинтересовался, как учатся дети погибших воинов, отдельно отметив, что они имеют льготы при поступлении в учебные заведения. Глава администрации Нефтекамска Эльдар Валидов пояснил, что за каждой семьёй закрепили координатора из числа сотрудников муниципалитета. Глава республики дал поручение в сжатые сроки подобрать кандидата на должность социального координатора госфонда «Защитники Отечества».

Родные погибших бойцов в свою очередь обратились к Главе региона с рядом личных вопросов, по которым Радий Хабиров дал поручение местным властям. Они также поблагодарили Радия Хабирова за внимание к их нуждам и личное участие в решении возникающих вопросов.