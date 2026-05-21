В Уфе почтили память выдающегося политика Владимира Жириновского

Сегодня в Уфе прошло торжественное собрание, посвященное 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского.

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что сегодняшняя встреча посвящена памяти выдающегося политика, одного из архитекторов политической системы современной России, основателя и бессменного руководителя Либерально-демократической партии России Владимира Вольфовича Жириновского.

«Он был настоящим патриотом, нашим старшим товарищем, мудрым политиком, яркой личностью. Многие его идеи и высказывания стали пророческими. Будучи депутатом всех восьми созывов Государственной Думы, Владимир Вольфович отстаивал интересы своих избирателей и ценности и идеалы нашей страны. Региональное отделение партии в Республике Башкортостан занимает устойчивые позиции в многопартийной системе. Партию на всех уровнях представляет 231 депутат – от федерального и республиканского парламентов до представительных органов местного самоуправления. Хочу поблагодарить вас, уважаемый Леонид Эдуардович, и всех депутатов от ЛДПР за конструктивную и слаженную работу. Ваше внимание к насущным вопросам социально-экономического развития, активное участие в общественно-политической жизни республики, готовность к диалогу вызывают уважение», – сказал руководитель республики.

Радий Хабиров отметил эффективную работу регионального отделения партии и лично депутата Государственной Думы от Башкортостана Ивана Сухарева.

«В условиях жесточайших вызовов времени вы достойно представляете республику в российском парламенте и вносите значимый вклад в укрепление общественно-политической стабильности. В вашем лице мы постоянно чувствуем поддержку в отстаивании интересов региона на федеральном уровне», – сказал Глава региона.

По мнению Радия Хабирова, наша страна сейчас проходит исторический этап очищения от чужеродных для нашей культуры ценностей и недружелюбного влияния коллективного Запада.

«Уникальная способность предвидения судьбоносных событий геополитических масштабов подчёркивает глубину мысли Владимира Вольфовича. Принятое нашим Президентом решение о формировании на федеральном уровне организационного комитета по проведению мероприятий к 80-летию со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского стало признанием его высочайших заслуг перед Россией. У нас в республике принят и реализован план памятных культурно-массовых, образовательных и спортивных мероприятий, которые прошли в муниципалитетах, в том числе в Уфе. Одним из предложений регионального отделения партии стало присвоение имени Владимира Жириновского одной из улиц столицы Башкортостана. 29 апреля депутаты уфимского горсовета такое решение приняли», – сказал Радий Хабиров.

Глава республики поблагодарил всех за поддержку СВО и сказал, что все наши предприятия и жители республики сосредоточены на главной цели – делать все для Победы.

Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана депутатам и активным членам ЛДПР. Так, ордена Салавата Юлаева удостоен нынешний председатель Либерально-демократической партии Леонид Слуцкий.