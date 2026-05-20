Предприятие в Башкирии импортозаместило выпуск измерительных приборов

20 мая в Нефтекамске Глава Башкортостана ознакомился с производственной деятельностью компании «Метротест». Она производит и поставляет современное инновационное оборудование для определения физико-механических свойств материалов.

За годы успешной деятельности компания зарекомендовала себя как надежный поставщик и ответственный производитель. Директор компании Юрий Калабин рассказал, что испытательное оборудование «Метротест» изготовлено из высококачественных материалов и высокоточных комплектующих, соответствует требованиям российских и международных стандартов. В активе компании высококвалифицированный коллектив специалистов, технические разработки, авторское программное обеспечение «М-Теst» и «М-Test АСУ», предназначенное для компьютеризации и автоматизации процессов испытаний. Компания «Метротест» производит полный цикл пусконаладочных работ, калибровку и подготовку испытательного оборудования к поверке, обеспечивает своих клиентов сервисным обслуживанием на протяжении всего срока эксплуатации, проводит техническое обслуживание и ремонт.