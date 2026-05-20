Предприятие в Башкирии импортозаместило выпуск измерительных приборов

20 мая в Нефтекамске Глава Башкортостана ознакомился с производственной деятельностью компании «Метротест». Она производит и поставляет современное инновационное оборудование для определения физико-механических свойств материалов.
За годы успешной деятельности компания зарекомендовала себя как надежный поставщик и ответственный производитель. Директор компании Юрий Калабин рассказал, что испытательное оборудование «Метротест» изготовлено из высококачественных материалов и высокоточных комплектующих, соответствует требованиям российских и международных стандартов. В активе компании высококвалифицированный коллектив специалистов, технические разработки, авторское программное обеспечение «М-Теst» и «М-Test АСУ», предназначенное для компьютеризации и автоматизации процессов испытаний. Компания «Метротест» производит полный цикл пусконаладочных работ, калибровку и подготовку испытательного оборудования к поверке, обеспечивает своих клиентов сервисным обслуживанием на протяжении всего срока эксплуатации, проводит техническое обслуживание и ремонт.
С 24 августа 2020 года компания является резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Нефтекамск». В октябре 2023 года компания получила гранд в размере 30 млн рублей от Фонда содействия инновациям на развитие. Было приобретено современное металлообрабатывающее производственное оборудование, производственное программное обеспечение. Это увеличило качество продукции, качество обработки металла. На предприятии трудится более 120 человек, средняя зарплата превышает 70 тысяч рублей.
– Не ожидал, честно говоря, мне глава говорит: «Давайте поедем, посмотрим измерительные приборы». В чём их сложность? Мы же понимаем, что у них точность должна быть ещё выше, чем то, что они измеряют. И это другие допуски, это другие металлы, другая металлообработка. Молодцы. И радует, что это практически с нуля они сделали, они поймали нишу, потому что эти наши импортные псевдопартнёры ушли, а они сейчас зашли в этот рынок. Не могу сказать, что уж больно сильно маржинальный бизнес, но они, видите, всё-таки и станки покупают, и здание новое построили, и молодцы, что пользуются разными преференциями. Здесь мы тоже сразу договорились, что наша лизинговая компания поможет им приобрести оборудование по хорошей ставке. Здорово. Нефтекамск славится своим машиностроением. Молодцы, ребята, – сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос журналиста «Башинформа».
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