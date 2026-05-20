Обновлённая филармония Нефтекамска станет современной культурной площадкой

20 мая во время рабочей поездки в Нефтекамск Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил городскую филармонию и ознакомился с ходом капитального ремонта культурного объекта. Его модернизацию проводят в рамках национального проекта «Семья». Здесь уже отремонтировали кровлю, обновили фасад, заменили витражи, привели в порядок входную группу, холл, гардеробную. Также установили наружную подсветку, крыльцо облицевали гранитом, благоустроили прилегающую территорию.

В планах на 2026 год – обновление зрительного зала, электромонтаж, отделка помещений, модернизация вентиляционного оборудования. Вместе с руководством филармонии Радий Хабиров обсудил дальнейшее развитие учреждения, в том числе дополнительное оснащение концертной площадки. Руководитель региона отметил, что после завершения всех работ обновлённая филармония станет ещё одной современной культурной площадкой северо-запада республики.