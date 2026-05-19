Глава Башкирии ознакомился с трековой системой в лаборатории ГКБ №13 Уфы

19 мая в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с возможностями централизованной клинико-диагностической лаборатории II уровня городской клинической больницы №13, где работает трековая автоматизированная линия. Система автоматизированного распределения пробирок для лабораторных исследований в анализаторы в Башкортостане впервые внедрена в 2025 году на базе Республиканской клинической больницы имени Куватова.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин пояснил, что в регионе сформирована современная трехуровневая модель лабораторной службы. В настоящее время в Башкортостане функционируют 109 лабораторий. По словам министра, автоматизация технологических процессов позволяет повысить производительность, снизить вероятность ошибок и обеспечить контроль качества исследований.

Главный врач Республиканского медико-генетического центра Фаниль Билалов рассказал, что трековая автоматизированная линия DXA5000 в лаборатории 13-й больницы включает системы сортировки, центрифугирования, высокопроточную линию выполнения исследований, холодильное хранение и архивирование биоматериалов. На сегодня это единственная подобного рода трековая система в регионах Приволжского федерального округа. Система почти на 40 процентов позволяет сократить время выполнения исследований, в то же время на 30–40% можно выполнить больше проб за смену без увеличения количества персонала. При этом она может работать круглосуточно и обеспечивает отслеживание каждой пробы в реальном времени.

В лаборатории ГКБ №13 Уфы трудятся 178 человек, включая 44 специалистов с высшим образованием. За 2025 год выполнено 15,4 млн исследований с использованием 205 единиц оборудования. В лабораторию маршрутизируются биоматериалы от 18 медицинских организаций республики.

«Эта система позволяет нам на порядок уменьшить возможные ошибки из-за человеческого фактора. Это, прежде всего, надежность: анализаторы здесь лучше, соответственно, дают более точный прогноз и анализ. Второе – это скорость, уже через час в систему отправляются данные анализа. Лаборатории 13-й больницы и РКБ, в принципе, потребности всей республики закрыли. Сейчас здесь система перерабатывает до 10 тысяч анализов в сутки, а может и 20 тысяч. То есть у нас есть еще задел на будущее. Это то, что называется инновациями в системе здравоохранения», – сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».