Удовлетворённость жителей Башкирии качеством медпомощи превышает 70%

В 2026 году усилия планируют сосредоточить на уменьшении очередей перед кабинетами врачей, а также внедрении стандарта администратора фронт-офиса поликлиник. Об этом сегодня на заседании Совета по развитию здравоохранения при Главе Башкортостана сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Решению кадрового вопроса способствует развитие медицинского образования в регионе. Так, в 2025 году начал работу филиал Сибайского медколледжа в Акъяре. Кроме того, в системе среднего профобразования ввели новую специальность «Стоматологическое дело». Свою эффективность доказали республиканские программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые позволили привлечь на работу в сельскую местность более 300 специалистов. А с 2026 года в республике стартовала программа поддержки врачей, принятых на работу в городах с населением более 50 тысяч человек. В ближайшей перспективе большое внимание будут уделять развитию информационных технологий и телемедицины, а также внедрению элементов искусственного интеллекта.
Глава Башкортостана подчеркнул важность эффективного использования имеющихся ресурсов для стабильного развития отрасли.
– Медицинское сообщество выполняет очень нужную работу. Отрадно, что её высоко оценивают и наши жители, – резюмировал Радий Хабиров.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.