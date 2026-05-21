Руководство Башкирии работает для людей – лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

Партийная делегация прибыла в Уфу для участия в торжественных мероприятиях в честь 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Руководитель региона отметил, что власти республики плотно взаимодействуют со всеми политическими партиями.

«ЛДПР – партия крепкая и мобильная, она имеет хорошее представительство в Башкортостане, депутаты работают в Госсобрании и в местных советах. Хочу поблагодарить партию за зрелую, взвешенную политику по всем ключевым государственным вопросам. Мы провели большой объем мероприятий, посвященных памяти Владимира Вольфовича. Он был настоящим патриотом России, жаль, что его нет с нами в это тяжелое время», – отметил Радий Хабиров.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в свою очередь отметил, что в Башкортостане работает одно из сильнейших региональных отделений в стране. Он поблагодарил руководство республики за открытие улицы имени Жириновского, отметив, что это идет в русле положительного отношения к основателю партии.

«Я благодарен за поддержку наших инициатив в области массового спорта и сегодня в Уфе стартовал всероссийский турнир по самбо памяти Жириновского. Такое отношение для нас очень важно. Вы работаете системно, мы ценим наше взаимодействие по ряду важных направлений. Радий Фаритович, вы лично и ваша управленческая команда уделяете приоритетное направление поддержке СВО, участников специальной военной операции и членов их семей. Поддержка фронта – это безусловный приоритет», – отметил Леонид Слуцкий.

По его словам, в республике системно решают вопросы в сфере ЖКХ.

«Не во всех регионах можно наблюдать такое. Также отметил бы работу по капремонту МКД, строительству школ, поликлиник, дорог. Хочу подчеркнуть: руководство Башкирии работает для людей», – сказал лидер ЛДПР.