В Башкирии до 2030 года все сельские районы будут обеспечены ФАПами

22 мая рабочая поездка Главы Башкортостана Радия Хабирова в Кармаскалинский район началась с посещения Улукулевской врачебной амбулатории. Ее строительство велось в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» с марта по ноябрь 2025 года.

Радий Хабиров осмотрел кабинеты врача-терапевта и педиатра, акушера-гинеколога, стоматологический кабинет и дневной стационар. Главный врач Кармаскалинской ЦРБ Феликс Сакаев пояснил, что врачебная амбулатория рассчитана на 50 посещений в смену. Врачи и медсестры медучреждения поблагодарили Главу региона за комфортные условия, созданные как для их работы, так и для лечения пациентов. По их словам, особое внимание они уделяют также вопросам диспансеризации.

«Более 4900 взрослых и почти 1000 детей получили доступ к качественной и комфортной медицинской помощи. Такие проекты делают медицину доступной для жителей отдаленных территорий и вносят весомый вклад в укрепление здоровья населения. Здесь пациенты могут пройти полный комплекс обследований — снять электрокардиограмму, сделать флюорографию, сдать кровь на анализы, а по результатам получить направление к узким специалистам», — отметил Феликс Сакаев.

Стоимость строительства амбулатории составила 12,5 млн рублей. Глава республики также пообщался с местными жителями, которые подняли вопросы строительства дорог, газификации и питьевой воды. Радий Хабиров отметил, что по итогам поездки в район он даст ряд поручений по всем этим проблемным точкам.

«Деревня крепкая, большая. Мы сейчас с главой договорились, во-первых, асфальт надо проложить здесь. Такие амбулатории мы начали строить повсеместно. Их много мы уже «налупили», как говорится. В Кармаскалинском районе еще четыре ФАПа надо поменять, остальные более-менее там, в нормальных помещениях. До 2030 года мы закончим всё полностью, все ФАПы. Люди по сорок два года работают здесь. Видите как», – сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».